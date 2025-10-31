Slušaj vest

U organizaciji Integrisane službe za obuku Ujedinjenih nacija i uz podršku Centra za mirovne operacije Vojske Srbije, na Tari je realizovan kurs za instruktore obuke pešadijskih bataljona koji se angažuju pod mandatom ove međunarodne organizacije.

Dvonedeljni kurs su pohađali oficiri Vojske Srbije i oružanih snaga iz 14 stranih zemalja sa četiri kontinenta. Oni su, u skladu sa programom usavršavanja, prorađivali važeće standarde i procedure Ujedinjenih nacija i metodiku izvođenja obuke jedinica za angažovanje u mirovnim operacijama.

Foto: Ministarstvo odbrane

Imajući u vidu da svi polaznici poseduju prethodno iskustvo u obučavanju pojedinaca i jedinica za učešće u vojnoj komponenti mirovnih snaga, tokom kursa je izvršena i revizija materijala za obuku pešadijskih bataljona. Ove jedinice izvršavaju širok spektar zadataka u mirovnim operacijama, pa je standardizovani materijal za obuku, prilagođen savremenom operativnom okruženju, neophodan za efikasno zajedničko angažovanje snaga iz različitih zemalja, a time i za uspeh misije.

Realizacija ovog međunarodnog usavršavanja predstavlja nastavak podrške koju Republika Srbija, s ciljem izgradnje i očuvanja mira u svetu, pruža specijalizovanim službama Ujedinjenih nacija i potvrdu kvaliteta obuke i priprema koje se u Vojsci Srbije sprovode za potrebe učešća u mirovnim operacijama.