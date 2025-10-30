Slušaj vest

Projekat „Zasadi drvo“, koji je pokrenula kompanija WMG zvanično je ušao u sedmi ciklus pod sloganom „Milion sadnica je
tek početak“.

Nakon ostvarenog cilja i posađenih više od milion sadnica, inicijativa nastavlja da raste i da povezuje građane, institucije i partnere u misiji stvaranja zdravijeg i zelenijeg okruženja širom Srbije.

Sakupljanje semena u Crnom Lugu Foto: JP Srbijašume

O samom projektu kao i planovima budućih ciljeva, za Kurir televiziju pričala je Ana Aleksić, članica borda WMG.

- Danas smo ovde na ozvaničenju sedmog ciklusa, što je ujedno i sedma godina trajanja projekta i pokreta Zasadi drvo. Naša očekivanja su kao i uvek velika. Mi smo u proteklih šest godina zasadili više od milion sadnica, prikupili dosta semenja, omasovili sadnju širom Srbije, prikupili veliki broj volontera, građana koji su nam se pridružili i za ovu godinu planiramo 200.000 novih sadnica na 20 lokacija. Imamo planove o urbanim sadnjama i raznim vidovima proširenja projekta - rekla je Aleksić, pa dodala:

- Za nas je ovo zaista važan poduhvat. Mi ovo vidimo kao naše zaveštanje za budućnost, nešto što ostavljamo zemlji, ali i planeti. 

WMG nastavlja dalje: Ovo su ciljevi za narednu godinu Izvor: Kurir televizija

Direktorka korporativnih komunikacija WMG Ruža Veljović je za "Puls Srbije" pričala o projektu i njegovim planovima, pa je rekla da naredne godine planiraju nešto posebno za dan Planete. Veljović je istakla i da će u sedmom ciklusu fokus biti na mladima:

- Jako nam je važno da sa projektom Zasadi drvo uključimo i angažujemo što veći broj građana. Potrudićemo se da u narednom ciklusu poradimo na edukaciji, da napravimo veći broj edukativnih radionica, pogotovo kada su u pitanju mladi i deca.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Ne propustiteZasadi DrvoOBELEŽEN POČETAK SEDMOG CIKLUSA PROJEKTA „ZASADI DRVO” – CILJ OD MILION SADNICA JE OSTVAREN
naslovna.jpeg
Zasadi DrvoDođite do kraja juna u Botaničku baštu - na izložbu koja vas vodi kroz šest godina projekta „Zasadi drvo“
0W9A8030 (1).JPG
Zasadi Drvo„ZASADI DRVO“: EDUKACIJA ZA NAJMLAĐE I IZLOŽBA POVODOM ISTORIJSKIH MILION POSAĐENIH SADNICA
image00028 copy.jpg
Zasadi DrvoZasadi drvo: Održana radionica za mališane pod nazivom "Magični svet začinskih biljaka"
Sequence 22.01_18_19_12.Still004.jpg

ODRŽANA RADIONICA ZA NAJMLAĐE:

Zasadi drvo: Održana radionica za mališane pod nazivom "Magični svet začinskih biljaka" Izvor: Kurir televizija