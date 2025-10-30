Slušaj vest

Projekat „Zasadi drvo“, koji je pokrenula kompanija WMG zvanično je ušao u sedmi ciklus pod sloganom „Milion sadnica je

tek početak“.

Nakon ostvarenog cilja i posađenih više od milion sadnica, inicijativa nastavlja da raste i da povezuje građane, institucije i partnere u misiji stvaranja zdravijeg i zelenijeg okruženja širom Srbije.

O samom projektu kao i planovima budućih ciljeva, za Kurir televiziju pričala je Ana Aleksić, članica borda WMG.

- Danas smo ovde na ozvaničenju sedmog ciklusa, što je ujedno i sedma godina trajanja projekta i pokreta Zasadi drvo. Naša očekivanja su kao i uvek velika. Mi smo u proteklih šest godina zasadili više od milion sadnica, prikupili dosta semenja, omasovili sadnju širom Srbije, prikupili veliki broj volontera, građana koji su nam se pridružili i za ovu godinu planiramo 200.000 novih sadnica na 20 lokacija. Imamo planove o urbanim sadnjama i raznim vidovima proširenja projekta - rekla je Aleksić, pa dodala:

- Za nas je ovo zaista važan poduhvat. Mi ovo vidimo kao naše zaveštanje za budućnost, nešto što ostavljamo zemlji, ali i planeti.

Direktorka korporativnih komunikacija WMG Ruža Veljović je za "Puls Srbije" pričala o projektu i njegovim planovima, pa je rekla da naredne godine planiraju nešto posebno za dan Planete. Veljović je istakla i da će u sedmom ciklusu fokus biti na mladima:

- Jako nam je važno da sa projektom Zasadi drvo uključimo i angažujemo što veći broj građana. Potrudićemo se da u narednom ciklusu poradimo na edukaciji, da napravimo veći broj edukativnih radionica, pogotovo kada su u pitanju mladi i deca.

