Dok se u Srbiji uživa u poslednjim danima Miholjskog leta sa temperaturama koje se u pojedinim mestima penju do 23-25 stepena, meteorolozi najavljuju preokret jer se suvom i relativno toplom vremenu za nekoliko dana bliži kraj. Već od naredne sedmice dolazi promena koja će nas iz sunčanog ugođaja vratiti u jesenju realnost.

Toplo i suvo do kraja nedelje

Marko Čubrilo, meteorolog amater, u najnovijoj vremenskoj prognozi poručuje da će do kraja nedelje biti uglavnom suvo i relativno toplo. Slabu kišu očekuje ponegde na jugu i zapadu, a u ponedeljak 3. novembra prolazno naoblačenje i zahlađenje.

Modeli prognoziraju da će sledeće srede verovatno uslediti period suvog vremena sa temperaturama oko proseka i uz pojavu prvih mrazeva.

- Do narednog ponedeljka umereno oblačno uz sunčane intervale, relativno toplo i uglavnom suvo vreme, ponegde na zapadu i jugu očekuje se pojava slabe kiše. Vetar će biti slab, južni, dok će se dnevne maksimalne temperature vazduha kretati od 16 do 23 stepena Celzijusa – kaže Čubrilo.

Foto: Boba Nikolić

Zahlađenje, naoblačenje sa kišom i grmljavinski pljuskovi

U ponedeljak uz prolazno naoblačenje sa kišom moguća je ređa pojava grmljavinskih pljuskova uz zahlađenje i od tog dana najviše dnevne temperature vazduha bi bile od oko 7 na severozapadu do oko 21 na istoku regiona.

- Od narednog utorka i prema sredini meseca uglavnom suvo, ali hladnije vreme uz temperature oko proseka jer bi ka nama sa istoka prodirao suv i prohladan vazduh. Treba očekivati pojavu prvih mrazeva, dok će se dnevni maksimumi kretati od 6 do 14 stepeni Celzijusa – objavio je Čubrilo.

Foto: Kurir.rs/T. Ilić

"Crveni" početak novembra

Već u najavi za zakasnelo Miholjsko leto, meteorolog Ivan Ristić je istakao da će sunčano, suvo i relativno toplo vreme trajati do ponedeljka 3. novembra.

- Do 3-4. novembra imaćemo Miholjsko leto. Topli i suvi dani, pretežno sunčani će se zadržati do kraja ove nedelje. Sledeće nedelje, verovatno uz padavine, stiže prvi novi obrt – kaže Ristić.

Ističe da će početak novembra biti u znaku dobro poznate crvene boje sa maksimalnim temperaturama oko i više 20 stepeni Celzijusa i da ćemo dočekati novembar kao da je početak oktobra.

Jesenje temperature i jače zahlađenje u novembru

Međutim, nakon visokih temperatura za ovo doba godine ubrzo će stići prosečne jesenje.

Foto: Shutterstock

- Od ponedeljka očekujem pad temperature za oko pet stepeni i prolazne kiše. Uslediće jesenje temperature, od 15 do 20 stepeni i onda će polako još padati. U tom periodu rastu šanse i za pojavu magle, pogotovo u kotlinama i dolinama reka. Biće više oblaka. Kasnije, posle 20. novembra dolazi jače zahlađenje i postoji mogućnost da padne sneg u nižim krajevima - kaže Ivan Ristić.