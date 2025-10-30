Slušaj vest

Drugog dana Sajma obrazovanja i nastavnih sredstava, na štandu Ministarstva prosvete predstavile su se osnovne i srednje škole sa različitim projektima koje realizuju.

Osnovna škola "Janko Veselinović" iz Šapca predstavila je projekat "Prošlost, sadašnjost, budućnost – zaleđene slike, a kreativnošću se krećemo kroz nauku". Kroz ovaj projekat učenici ove škole i njihovi nastavnici predstavljali su velikane Srbije, među kojima su Laza Lazarević, Nikola Tesla, Stepa Stepanović i drugi, a zadatak posetilaca bio je da na osnovu razgovora sa njima otkriju o kojim ličnostima je reč.

OŠ "France Prešern" iz Beograda kroz projekat "Savladaj prepreke na putu do znanja i ceo svet će da ti se klanja" prikazali su kako da kroz interaktivan i zabavan način učenici savladaju osnovna pravopisna pravila.

Učenici i nastavnici OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" iz Svilajnca predstavili su aktivnosti iz obogaćenog jednosmenskog rada, učeničku zadrugu i ukazali na važnost zdrave ishrane. OŠ "Prvi maj" iz Trupala takođe je prikazala projekte koje zajedno rade učenici i nastavnici i upoznala posetioce da aktivnostima u učeničkoj zadruzi.

1/5 Vidi galeriju Sajam obrazovanja, drugi dan Foto: Ministarstvo Prosvete

U popodnevnom delu programa, predstavili su se učenici i nastavnici nekoliko srednjih škola

Poljoprivredno-veterinarska škola iz Rekovca predstavila je kulinarska umeća svojih učenika i prikazala prehrambene proizvode koje učenici proizvode na školskoj ekonomiji i u okviru učeničke zadruge, koja uspešno funkcioniše u okviru njihove škole. U okviru učeničke zadruge, pored stručnih znanja, učenici razvijaju i preduzetnički duh, koji je veoma važan za njihov budući profesionalni život. Takođe, za posetioce sajma priredili su prigodan kulturno-umetnički program, pesme i igre iz levačkog kraja, koji je izvela folklorna sekcija škole.

Ugostiteljsko-turistička škola iz Čajetine predstavila je obrazovne profile na kojima učenici stiču odgovarajuće kompetencije za potrebe tržišta rada u oblasti turizma i ugostiteljstva. Istakli su da je poseban značaj ove škole, jer su njihovi učenici, nakon završetka školovanja, važan kadrosvki potencijal za turističku i ugostiteljsku privredu zlatiborskog kraja.

Tehnička škola iz Pirota prikazala je obrazovne profile, koji su značajna podrška industrijskom razvoju Pirotskog okruga. Njihova ponuda bazirana je u oblasti mašinstva, elektrotehnike i računarstva.

Na štandu Ministarstva prosvete u nastavku dana svoja dostignuća u radu sa učenicima u područjima rada ekonomije, grafičarstva i poljoprivrede i prerade hrane predstaviće: Ekonomsko-trgovinska škole "Paja Marganović" iz Pančeva, Grafičko medijska škola i Poljoprivredna PKB škola "Beograd" iz Beograda.