U okviru Memoranduma o razumevanju, od 26. do 30. oktobra 2025. godine u Beogradu je održan treći bilateralni sastanak između predstavnika Javnog preduzeća "Nuklearnih objekata Srbije" i Kineskog instituta za atomsku energiju - CIAE, posvećen saradnji na projektu dekomisije istraživačkog reaktora RA sa teškom vodom.

Delegaciju Javnog preduzeća "Nuklearni objekti Srbije" u kojoj su bili stručnjaci iz preduzeća, predvodio je v.d. direktora Dalibor Arbutina.

Sa kineske strane, delegaciju je predvodio potpredsednik Kineskog instituta za atomsku energiju - CIAE Jang Ružen, uz učešće predstavnika Nacionalne agencije za atomsku energiju Kine, kao i stručnjaka iz oblasti dekomisije nuklearnih postrojenja i upravljanja radioaktivnim materijalima.

Foto: Nuklearni objekti Srbije

Sastanku je prisustvovala i državna sekretarka Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, dr Marija Gnjatović, koja je istakla značaj medunarodne saradnje u oblasti nuklearnih tehnologija i kontinuirane podrške države projektima koji unapređuju bezbednost i nauču infrastrukturu Srbije.

Delegacije su posetile nuklearna postrojenja u Javnom preduzeću "Nuklearni objekti Srbije",. Ovim sastankom potvrđena je snažna posvećenost obe strane daljem jačanju saradnje, sa ciljem da se kroz zajedničke projekte, razmenu znanja i primenu bezbednosnih standarda podrži dugoročni razvoj Srbije kao regionalnog centra u oblasti nuklearne tehnologije.