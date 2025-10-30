Slušaj vest

U okviru Memoranduma o razumevanju, od 26. do 30. oktobra 2025. godine u Beogradu je održan treći bilateralni sastanak između predstavnika Javnog preduzeća "Nuklearnih objekata Srbije" i Kineskog instituta za atomsku energiju - CIAE, posvećen saradnji na projektu dekomisije istraživačkog reaktora RA sa teškom vodom.

Delegaciju Javnog preduzeća "Nuklearni objekti Srbije" u kojoj su bili stručnjaci iz preduzeća, predvodio je v.d. direktora Dalibor Arbutina.

Sa kineske strane, delegaciju je predvodio potpredsednik Kineskog instituta za atomsku energiju - CIAE Jang Ružen, uz učešće predstavnika Nacionalne agencije za atomsku energiju Kine, kao i stručnjaka iz oblasti dekomisije nuklearnih postrojenja i upravljanja radioaktivnim materijalima.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 9.23.14 PM.jpeg
Foto: Nuklearni objekti Srbije

Sastanku je prisustvovala i državna sekretarka Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, dr Marija Gnjatović, koja je istakla značaj medunarodne saradnje u oblasti nuklearnih tehnologija i kontinuirane podrške države projektima koji unapređuju bezbednost i nauču infrastrukturu Srbije.

Delegacije su posetile nuklearna postrojenja u Javnom preduzeću "Nuklearni objekti Srbije",. Ovim sastankom potvrđena je snažna posvećenost obe strane daljem jačanju saradnje, sa ciljem da se kroz zajedničke projekte, razmenu znanja i primenu bezbednosnih standarda podrži dugoročni razvoj Srbije kao regionalnog centra u oblasti nuklearne tehnologije.

Podsetimo, Javno preduzeće "Nuklearni objekti Srbije" (JP NOS) i Kineski institut za atomsku energiju (China Institute of Atomic Energy - CIAE) potpisali su u martu ove godine Memorandum o razumevanju (MoU) kojim se uspostavlja akademska i naučno-tehnološka saradnju između dve institucije. Memorandum ima za cilj unapređenje razmene znanja i iskustava, razvoj zajedničkih istraživanja u skladu sa najvišim međunarodnim standardima.

Ne propustiteDruštvoTehnička znanja, preduzetnički duh i kreativnost obeležile školski dan na štandu Ministarstva prosvete: Pogledajte projekte škola iz cele Srbije (FOTO)
1000046493.jpg
DruštvoĐaci mehaničari i tehničari otkrivaju i popravljaju kvarove na autu, poslastičari prave torte! Ovako izgleda štand Kancelarije za dualno obrazovanje na Sajmu
Đaci na Sajmu obrazovanja
DruštvoSuzana i Danilo su našli seosku kuću za 10.000€ i rešili su da se presele na selo! Mnogi nam kažu - Nemojte zbog dece, ali ne znaju jednu stvar!
kombo.jpg
DruštvoMinistar prosvete otvorio 54. Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava: U narednih nekoliko godina akcenat će biti na obnovi i izgradnji osnovnih škola!
Dejan Vuk Stankovic.jpg