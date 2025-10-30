Slušaj vest

Putevi Srbije saopštili su da tokom noći i u petak 31. oktobra izvove radovi na tri deonice državnog putu od petlje Beograd do petlje Bubanj Potok.

To javno preduzeće je saopštilo da izvodi radove na uklanjanju i obeležavanju horizontalnih oznaka.

Petlja Beograd – petlja Lasta, iz smera Bubanj Potok – Dobanovci, radovi se izvode do sutra, 31. oktobra do 5.00 i to na uklanjanju horizontalnih oznaka - linije na ulivnim trakama.

Dodalo je da radove izvodi iz ulivne trake dok su vozna i preticajna saobraćajna traka u funkciji.

Petlja Mostar – petlja Bubanj Potok, iz smera Dobanovci - Bubanj Potok, od ponoći do 6.00 se izvode radovi na obeležavanju horizontalnih oznaka - linije na ulivnim i izlivnim rampama.

Navelo je da se radovi izvode iz izlivne i ulivne trake dok su vozna i preticajna saobraćajna traka u funkciji.

Petlja Autokomanda – petlja Lasta, iz smera Bubanj Potok – Dobanovci, sutra, 31. oktobra radovi se izvode od 8.00 do 14.00 na obeležavanju horizontalnih oznaka kosnici i graničnici.

Radovi se izvode iz zaustavne trake dok su vozna i preticajna saobraćajna traka u funkciji, piše u saopštenju.