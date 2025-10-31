Slušaj vest

Vreme u Srbiji će danas ujutru biti hladno, na jugozapadu i jugu ponegde sa slabim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). 

Duvaće slab severni vetar, na istoku i umeren. Najniža temperatura biće od dva stepena do 11, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni.

Vreme u Beogradu će danas ujutru biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab vetar severnih pravaca, a najniža temperatura će biti od pet stepeni do 11, dok se najviša očekuje oko 22 stepena.

Vreme narednih dana

Za vikend će biti toplo vreme za ovaj period godine, sa dnevnim temperaturama u većini mesta od 18 do 25 stepeni. Tokom dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima.

Prvog dana vikenda, u subotu 1. novembra pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, južni. Najniža temperatura od 5 do 11 stepeni, a najviša od 19 do 23 stepeni.

U nedelju pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, južni. Najniža temperatura od 6 do 12 stepeni, a najviša od 19 do 23 stepeni.

U Beogradu u subotu sunčano. Najniža temperatura 11 stepeni, najviša 23 stepeni. U nedelju pretežno sunčano. Jutarnja 12 stepeni, najviša dnevna 25 stepeni.

Pad temperature

Ponedeljak 3. novembar nailazi sa zapada malo svežiji vazduh koji će spustiti temperaturu na 15 do 20 stepeni.

Naoblačenje sa kišom i padom temperature ujutro će zahvatiti zapadnu polovinu zemlje, do kraja dana će se proširiti i na ostale krajeve. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 12 stepeni, a najviša od 18 do 21 stepen.

U Beogradu će u ponedeljak padati kiša. Najniža temperatura će biti 14 stepeni, najviša 20 stepeni. U utorak i sredu na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Od četvrtka suvo.

