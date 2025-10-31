Društvo
AMSS: Lepi jesenji uslovi za vožnju, popodne pojačan saobraćaj
Slušaj vest
I danas će biti dobri jesenji uslovi za vožnju zahvaljujući lepom vremenu koje će se nastaviti i tokom vikenda.
U popodnevnim satima očekuje se pojačan saobraćaj na izlazima iz gradova, a potom na glavnim putnim pravcima, kao i onim koji vode ka vikend naseljima.
Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je da nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Nema zadržavanja ni kamiona.
Reaguj
Komentariši