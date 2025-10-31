Slušaj vest

Juniorska balkanska olimpijada iz informatike (Junior Balkan Olympiad in Informatics – JBOI) održana je od 24. do 30. oktobra 2025. godine u Larnaki na Kipru. Na olimpijadi je učestvovalo 37 takmičara iz 9 balkanskih zemalja, a naš tim ostvario je zapažen uspeh osvojivši dve srebrne i jednu bronzanu medalju, kao i jednu pohvalu, saopštilo je Društvo matematičara Srbije.

Foto: Društvo matematičara Srbije

Lazar Nikić, učenik Šabačke gimnazije, osvojio je srebrnu medalju, Irina Stanišić, učenica Prve kragujevačke gimnazije, osvojila je srebrnu medalju, Veljko Vitkovac, učenik OŠ „Jovan Popović” u Kruševcu (sada učenik Matematičke gimnazije), osvojio je bronzanu medalju, a Mihajlo Janičić, učenik OŠ „Starina Novak” u Beogradu (sada učenik Matematičke gimnazije), dobio je pohvalu.

Odabir takmičara, pripreme i učešće na takmičenju organizovalo je Društvo matematičara Srbije, uz podršku Ministarstva informisanja i telekomunikacija i Ministarstva prosvete. Rukovodioci ekipe bili su Milica Nastić, nastavnica matematike u OŠ „Andra Savčić” u Valjevu i Mihajlo Marković sa Elektrotehničkog i Računarskog fakulteta u Beogradu. Deo tima Srbije bio je i Nemanja Majski sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

