Slušaj vest

Juniorska balkanska olimpijada iz informatike (Junior Balkan Olympiad in Informatics – JBOI) održana je od 24. do 30. oktobra 2025. godine u Larnaki na Kipru. Na olimpijadi je učestvovalo 37 takmičara iz 9 balkanskih zemalja, a naš tim ostvario je zapažen uspeh osvojivši dve srebrne i jednu bronzanu medalju, kao i jednu pohvalu, saopštilo je Društvo matematičara Srbije.

mladi informatičari Srbije
Foto: Društvo matematičara Srbije

Lazar Nikić, učenik Šabačke gimnazije, osvojio je srebrnu medalju, Irina Stanišić, učenica Prve kragujevačke gimnazije, osvojila je srebrnu medalju, Veljko Vitkovac, učenik OŠ „Jovan Popović” u Kruševcu (sada učenik Matematičke gimnazije), osvojio je bronzanu medalju, a Mihajlo Janičić, učenik OŠ „Starina Novak” u Beogradu (sada učenik Matematičke gimnazije), dobio je pohvalu.

mladi informatičari Srbije
Foto: Društvo matematičara Srbije

Odabir takmičara, pripreme i učešće na takmičenju organizovalo je Društvo matematičara Srbije, uz podršku Ministarstva informisanja i telekomunikacija i Ministarstva prosvete. Rukovodioci ekipe bili su Milica Nastić, nastavnica matematike u OŠ „Andra Savčić” u Valjevu i Mihajlo Marković sa Elektrotehničkog i Računarskog fakulteta u Beogradu. Deo tima Srbije bio je i Nemanja Majski sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

mladi informatičari Srbije
Foto: Društvo matematičara Srbije

U okviru intenzivnih priprema, naša ekipa učestvovala je i na više međunarodnih takmičenja kao što su InfO(1)Cup, IATI Šumen, Evropska juniorska informatička olimpijada i Stelele Informaticii na kojima su naši učenici ove godine osvojili ukupno jednu zlatnu, pet srebrnih i pet bronzanih medalja. Deo priprema održan je u periodu od 23. do 27. jula na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Program priprema je obuhvatao probna takmičenja i tematska predavanja iz algoritama.

Ne propustiteDruštvoPONOS SRBIJE Naši đaci osvojili četiri medalje na Balkanskoj olimpijadi iz informatike (FOTO)
Screenshot 2025-09-30 212023.png
DruštvoPonos Srbije, svaka čast! Mladi takmičari iz Srbije osvojili prva tri mesta na regionalnom informatičkom takmičenju u Bukureštu
informatika-ucionica-foto-ap-april-2015.jpg
Društvo"Noć veštica je američki praznik, za Srbe je krsna slava Sveti Luka" Mladi u Srbiji stavili tačku na večitu raspravu
Noć veštica i Sveti Luka
DruštvoKurs za instruktore obuke mirovnih snaga Ujedinjenih nacija: Dvonedeljni kurs pohađali oficiri VS i oružanih snaga iz 14 stranih zemalja s 4 kontinenta
1_img_0398_1761842859.jpg