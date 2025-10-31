Odličan uspeh mladih informatičara na Juniorskoj balkanskoj olimpijadi na Kipru: Osvojene dve srebrne medalje i po jedna bronzana medalja i pohvala
Juniorska balkanska olimpijada iz informatike (Junior Balkan Olympiad in Informatics – JBOI) održana je od 24. do 30. oktobra 2025. godine u Larnaki na Kipru. Na olimpijadi je učestvovalo 37 takmičara iz 9 balkanskih zemalja, a naš tim ostvario je zapažen uspeh osvojivši dve srebrne i jednu bronzanu medalju, kao i jednu pohvalu, saopštilo je Društvo matematičara Srbije.
Lazar Nikić, učenik Šabačke gimnazije, osvojio je srebrnu medalju, Irina Stanišić, učenica Prve kragujevačke gimnazije, osvojila je srebrnu medalju, Veljko Vitkovac, učenik OŠ „Jovan Popović” u Kruševcu (sada učenik Matematičke gimnazije), osvojio je bronzanu medalju, a Mihajlo Janičić, učenik OŠ „Starina Novak” u Beogradu (sada učenik Matematičke gimnazije), dobio je pohvalu.
Odabir takmičara, pripreme i učešće na takmičenju organizovalo je Društvo matematičara Srbije, uz podršku Ministarstva informisanja i telekomunikacija i Ministarstva prosvete. Rukovodioci ekipe bili su Milica Nastić, nastavnica matematike u OŠ „Andra Savčić” u Valjevu i Mihajlo Marković sa Elektrotehničkog i Računarskog fakulteta u Beogradu. Deo tima Srbije bio je i Nemanja Majski sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
U okviru intenzivnih priprema, naša ekipa učestvovala je i na više međunarodnih takmičenja kao što su InfO(1)Cup, IATI Šumen, Evropska juniorska informatička olimpijada i Stelele Informaticii na kojima su naši učenici ove godine osvojili ukupno jednu zlatnu, pet srebrnih i pet bronzanih medalja. Deo priprema održan je u periodu od 23. do 27. jula na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Program priprema je obuhvatao probna takmičenja i tematska predavanja iz algoritama.