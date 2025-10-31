Slušaj vest

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je obračun sa farmaceutskim kompanijama, koje je opisao kao "najjaču mafiju koja postoji i koja nikad nije pala". Lončar je istakao da je potrebno naći način kako da se pacijentima snize cene lekova.

Kvalitet i stanje medicinskih ustanova Srbije drastično se poboljšalo poslednjih godina, pa dok smo nekada kaskali za Evropljanima, neki podaci danas pokazuju da se čak 6, a ministar smatra 12, zemalja Evropske Unije iza nas po ovom pitanju.

Na pitanje da li je zadovoljan dosadašnjim radom, ministar Lončar je istakao da nikada nije zadovoljan, i da uvek mora da se radi više.

- Neće biti lako da farmaceutska industrija počne da radi. To je najozbiljnija organizacija koja nije mnogo eksponirana, ali je veoma jaka. To je najjača mafija koja postoji, koja nikada nije pala. Moramo da omogućimo našim pacijentima niže cene lekova, mi samo tražimo da cene budu iste kao na mestima gde su najniže. Tu moramo da radimo mnogo, i hoćemo da cene budu najniže moguće, to je ono što mi moramo da uradimo za naše građane. Tako da građani mogu biti sigurni da ćemo sve uraditi. Nisu to samo lekovi, već i pomoćna medicinska sredstva, suplementi recimo, i moramo naći načina da spustimo cene - kazao je ministar.

Upravo zato nam trebaju jedinstvo i mir, i da se zato bori.

- Sve suprotno od blokada i onoga što se dešava, za koje ja mislim da nisu normalne - zaključio je ministar Lončar.

Ministar zdravlja, doktor Zlatibor Lončar, prlikom gostovanja na Kurir televiziji dotakao se i uspehom Srbije u rešavanju zastojanja koje je nekada predstavljao veliki problem građanima, odnosno smanjenje lista čekanja na određene preglede u državnim zdravstvenim institucijama, ali je govorio i o iskoraku koji je Srbija učinila kada su u pitanju transplatacije.

Očišćene liste čekanja

Ministar je istakao da je više od pola listi čekanja rešeno.

- Ostali su nam kukovi i kolena, magnet, a za ostale stvari se čeka do mesec dana maksimalno. Kod dijagnostike, skenera i drugih procedura više nema lista čekanja, sve se zakazuje u roku od 30 dana. Ove liste koje su ostale su sada po pet puta manje. Radimo mi mnogo, ali ne objavljujemo to. I tu bi bio mnogo bolji rezultat da nije bilo blokada, ne bi bilo nekih lista. Sve to utiče na sistem rada - rekao je on.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je tokom svog gostovanja na Kurir televiziji dotakao i pitanja farmaceutske struke, cene lekova i načina rada ustanova.

