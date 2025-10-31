Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici ukupno 850 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajca i saobraćajnog policajca za potrebe Policijske uprave za grad Beograd i ostalih organizacionih jedinica u sedištu Direkcije policije, a koje obavljaju poslove na teritoriji grada Beograda.

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove: da je državljanin Republike Srbije; da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs; da ima prijavljeno prebivalište na području Policijske uprave za grad Beograd; da nema manje od 18, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa; da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju; da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji; da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B” kategorije; da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica; da nije isključen sa osnovne policijske obuke zbog teške povrede obaveza i dužnosti u toku stručnog osposobljavanja.