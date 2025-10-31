Slušaj vest

Ministar prosvete u Vladi Republike Srbije Dejan Vuk Stanković gostujući na Kurir televiziji govorio je o problemu sa Petom beogradskom gimnazijom ističući da stanje u njoj nije ni pravni ni prosvetni problem, već političko bezbedonosni.

O blokadi Pete beogradske gimnazije, ministar kaže da će se rešiti sve u skladu sa zakonom.

- Nećemo nikoga da isterujemo, ali moram upozoriti roditelje i nastavnike da svaki dan gubitka nastave dovodi u pitanje završetak godine. Ako se nastavi to aktivističko poigravanje, preko saveta roditelja, gde su pronašli svoje lobiste, hoće da preuzmu školu. Mislim na jednu malu stranku velikih ambicija, koja je igrom slučaja u Skupštini. Imam ja sva saznanja, država će reagovati, strpljenjem - rekao je ministar.

Na konstataciju da ovako i pet meseci može da se blokira gimnazija, ministar je rekao da će onda živeti sa plodovima svog rada.

- Neka se povuku ako znaju zakon. Pa oni su napravili haos, nisam ja rekao da se blokira škola. Mi smo dali 22 odsto povišicu. Pa Danka Nešović (v.d. Pete beogradske gimnazije) je legalno izabrana. Preživela je svašta, niko ne govori o njenoj žrtvi. Ovde kada pogledate nekoga popreko, na drugoj strani, on je odmah žrtva, po tajkunskim televizijama, kao da je Isus Hrist. A jedina koja je preživela represiju, i fizičku i psihičku, je Danka Nešović. Kako ona kao poslovodni organ da produži ugovor nekome ko nije hteo da drži nastavu - rekao je Stanković.

Blokaderi planiraju da osvoje Petu gimnaziju, i da od nje naprave bazu za političko delovanje, kaže on.

- Sve mi znamo verujte mi. Peta beogradska nije ni pravni ni prosvetni problem, već političko-bezbednosni problem. Rizik koji su nametnuli blokaderi je rizik ko ulazi i ko izlazi iz škole. To više ne kontrolišu oni koji po zakonu rade. Neka razmisle ko tu sve ulazi i ko izlazi. Ne može da funkcioniše razgovor na taj način. Ne mogu školom da upravljaju oni koji imaju konsultativnu ulogu, saveti roditelja i školski odbori. Zna se ko postavlja direktore, a to nisu histerija na ulici i društvenim mrežama. Niti to radi zeleno-levi front. I svima njima je to poznato. I onima koji će biti na studentskoj listi, i onima koji hoće na Petoj beogradskoj da profitiraju - rekao je on za Kurir televiziju.

