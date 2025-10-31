"Tamo gde su osmesi iskreni" Stamenkovski posetila Gerontološki centar u Rumi: Briga o starijima uvek će biti prioritet Ministarstva, ali i moja lična potreba
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas Gerontološki centar u Rumi.
"U Gerontološkom centru u Rumi dočekali su me ljudi čija toplina greje više od svake reči.
Tamo gde su osmesi iskreni, a reči pune zahvalnosti, tamo se još jednom uveriš da si sve činio onako kako si najbolje znao i mogao i da je svaka odluka o ulaganju u njihove uslove života najvažnija odluka koju možeš da doneseš.
Drago mi je što smo u ovoj godini za investiciona ulaganja, upravo za ovu ustanovu, do sada izdvojili 1.500.000 dinara kako bi njihova svakodnevica bila sigurnija i kvalitetnija.
Briga o starijima uvek će biti prioritet Ministarstva, ali i moja lična potreba", objavila je ministarka na Instagramu uz zajedničke fotografije.