Još jedan dan deli vozače od početka perioda obaveznog korišćenja zimskih guma na vozilima! Zakon o bezbednosti saobraćaja (ZOBS) je jasan, svako vozilo u periodu od 1. novrmbra do 1. aprila mora imati zimske gume ukoliko su na kolovozu sneg, led ili poledica.

Tim povodom iz Ministarstva unutrašnjih poslova još jednom podsećaju građane da njihovu zakonsku obavezu i apeluju na sve vozače da se ponašaju odgovorno u saobraćaju.