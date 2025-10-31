Slušaj vest

Još jedan dan deli vozače od početka perioda obaveznog korišćenja zimskih guma na vozilima! Zakon o bezbednosti saobraćaja (ZOBS) je jasan, svako vozilo u periodu od 1. novrmbra do 1. aprila mora imati zimske gume ukoliko su na kolovozu sneg, led ili poledica.

Tim povodom iz Ministarstva unutrašnjih poslova još jednom podsećaju građane da njihovu zakonsku obavezu i apeluju na sve vozače da se ponašaju odgovorno u saobraćaju.

- Od 1. novembra do 1. aprila, ako je kolovoz prekriven snegom, ledom ili poledicom, vozilo mora biti opremljeno zimskom opremom. Iako su dnevne temperature još uvek prijatne, jutra su hladna, a letnji pneumatici u takvim uslovima gube prijanjanje i produžavaju zaustavni put. Apelujemo na vozače da smanje brzinu, da drže bezbedno odstojanje i da izbegavaju nagla kočenja i skretanja - podsećaju iz MUP.

