Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. zvanično je počeo 29. septembra i sprovodi se kontinuirano, kroz praćenje i izveštavanje nadležnih institucija širom zemlje. Stručnjaci prate kretanje oboljenja, kliničke slike i prisustvo virusa, a podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuju da grip polako ali sigurno ulazi u novu sezonu.

Više od 7.000 obolelih od simptoma sličnih gripu

Tokom 43. izveštajne nedelje, od 20. do 26. oktobra, u Srbiji je registrovano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu. To znači da je stopa incidencije 107,9 na 100.000 stanovnika - skoro pet odsto više nego prethodne nedelje i čak 9,5 odsto više u odnosu na isti period prošle sezone.

Najugroženiji su najmlađi: deca od 0 do 4 godine imaju ubedljivo najvišu stopu oboljevanja - čak 335 na 100.000 stanovnika. Slede osnovci uzrasta od 5 do 14 godina, sa stopom od 206 na 100.000.

Stručnjaci navode da se trenutno beleže sporadični slučajevi i da je intenzitet aktivnosti virusa još uvek ispod epidemijskog praga, ali trend rasta postoji.

Pad broja respiratornih infekcija, ali grip jača

Prema podacima sentinelnog nadzora, tokom iste nedelje zabeleženo je ukupno 10.838 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što je stopa od 898 na 100.000 stanovnika. To je pad od skoro osam odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a čak 27 odsto manje nego lane u ovo vreme.

Grip potvrđen laboratorijski u tri okruga

Iako je sezona tek počela, virusi gripa već su potvrđeni laboratorijski. Prema podacima Servisa javnog zdravlja, registrovani su slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga. Dokazani su virusi tipa A (netipizirani), AH3 i tip B.

Evropa već iznad praga, Britanija u crvenoj zoni

Dok Srbija još miruje, u pojedinim zemljama Evrope grip je već ozbiljno uznapredovao. Prema podacima Evropskog centra za prevenciju bolesti, stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u Francuskoj, Kazahstanu i Malti, dok su akutne respiratorne infekcije povišene u Nemačkoj, Litvaniji i Španiji.

U celom regionu procenat pozitivnih testova na grip iznosi pet odsto, ali u Velikoj Britaniji - posebno u Severnoj Irskoj i Škotskoj - pozitivnost dostiže čak 21 odsto, što je više nego duplo iznad epidemijskog praga. Dominira virus gripa tipa A, i to u dve varijante: A(H1)pdm09 i A(H3).

Od 33 zemlje koje su prijavile intenzitet gripa, samo je Turska navela srednji ili viši nivo aktivnosti, dok su Norveška i Španija prijavile već regionalno širenje, navedeno je u objavi "Batuta".

Simptomi gripa povišena temperatura do 40

kijavica

groznica

kašalj

bol u mišićima i zglobovima

malaksalost

glavobolja