Rak testisa je bolest koja najviše pogađa mlađe muškarce, a ima više faktora rizika. U Bundesligi su nedavno registrovana četiri slučaja raka testisa. Postavlja se pitanje da li je to slučajnost ili je bolest povezana sa tim takmičarskim sportom.

Najnovije vesti o raku testisa među igračima Bundeslige, privukle su pažnju i probudile strahove. Ta bolest nedavno je dijagnostifikovana kod četvorice igrača. Dok su Tim Baumgartl (Union Berlin) i Marko Rihter (Herta BSC) nakon uspešnog lečenja ponovo zdravi i u dobroj formi, Sebastijan Ale (Borusija Dortmund) i Žan-Pol Boecijus su na putu ka potpunom ozdravljenju.

Da li je porast broja slučajeva raka testisa slučajnost ili su dijagnoze usko povezane sa profesionalnim fudbalom?

- To je prividan porast, to može biti slučajnost - kaže za Dojče vele Vilhelm Bloh. Sportski lekar na Fakultetu za sport u Kelnu, koji se već dugi niz godina bavi temom rak i sport.

- Većina naučnih studija pokazuje da nema porasta oboljenja.

Posebno je u biciklizmu ispitivana moguća veza između tumora i sporta.

- Tu ste na sedištu i pritisak na testise je konstantan, što može dovesti do mikro-povreda. Ali ni tu nije primećen neki veći porast broja slučajeva - kaže Bloh.

Nema načina za prevenciju

Godišnje se u Nemačkoj dijagnostifikuje oko 4.000 slučajeva raka testisa. To je najčešća bolest tumora kod mladih između 20 i 40 godina.

- U ovom trenutku, međutim, ne postoje naučni dokazi da mladi sportisti češće obolevaju - kaže Bloh.

Drugi faktori bi mogli da imaju veći uticaj. Na primer, kod mladih koji su viši od 180 centimetara je veća verovatnoća da će oboleti od raka testisa, "što bi moglo da bude povezano sa rastom i mišićnim sistemom", kaže sportski lekar. Pored toga, i hormoni - dobijeni spolja ili sopstveni - bi mogi da igraju ulogu u toj bolesti.

Prema Blohu, konkretan uzrok raka testisa još nije otkriven.

Naučnik smatra i da bi u fokusu mogli da budu i drugi mogući faktori:

- Recimo telesna temperatura. Kod sportista se temperatura često kreće u drugačijem rasponu nego kod drugih ljudi.

Pored toga, intenzivni sport menja hormonsku ravnotežu. Takođe i genetski faktori mogu da igraju ulogu u razvoju raka testisa kod mladih ljudi.

Prema dosadašnjim naučnim saznanjima nema načina za prevenciju te bolesti, kaže Bloh. Ali sportski lekar ima i dobre vesti za sve koji boluju od raka testisa:

- Tumori testisa su takozvani tumori zametnih ćelija. Uspešno se leče, posebno ako se rano dijagnostifikuju. U mnogim slučajevima oboleli sportisti vrlo brzo mogu da se vrate svom sportu.

Urološki pregled nije predviđen

Iako sa naučne tačke gledišta i na osnovu trenutnih saznanja ne postoji direktna veza između raka testisa i sporta, slučajevi u Bundesligi su zabrinuli profesionalne sportiste.

- Igrači su već zabrinuti, obraćaju veću pažnju na taj problem i idu na preglede - kaže Karl-Hajnrih Ditmar, šef lekarskog tima fudbalskog kluba Bajer Leverkuzen.

- Ali treba naglasiti: urološki pregled nije deo redovnog pregleda koji propisije Nemačka fudbalska liga kada angažuje profesionalce - objašnjava sportski lekar.

Kakav paket pregleda se nudi, o tome odlučuje svaki klub pojedničano.

- Mi u Bajer Leverkuzenu obično radimo magnetnu rezonantnu tomografiju (MRT) na kojoj se vide karlica, butine, ali i testisi. Neke stvari tu već mogu da se vide. Takođe u krvi su takozvani tumorski markeri, na koje obraćamo pažnju prilikom svakog testiranja krvi - kaže Ditmar.

- Skrining koji radimo je dovoljan, jer su parametri krvi koje utvrdimo veoma osetljivi.

Od 2002. godine, kada je Ditmar počeo da radi u Bajer Leverkuzenu, u tom klubu nije zabeležen nijedan slučaj raka testisa. I on smatra da je trenutan broj slučajeva suviše mali da bi se govorilo o vezi fudbala sa tom bolešću.

- To je više slučajnost. Ali to ne znači da nećemo nastaviti da budemo veoma oprezni - kaže Ditmar.

Kurir.rs/ RTS