Ministarstvo prosvete izvršilo je danas, na osnovu podataka koje je dobilo od visokoškolskih ustanova, prve isplate sredstava samofinansirajućim studentima za pokriće 50% troškova ukupnog iznosa plaćene školarine u školskoj 2024/2025. godini.

Do prošlog četvrtka, 19 visokoškolskih ustanova dostavilo je podatke za ukupno 16.043 samofinansirajućih studenata. Ministarstvo prosvete podseća studente da, ukoliko ispunjavaju uslove za povraćaj sredstava za školarine, obavezno otvore studentsku karticu ukoliko već nisu, jer je se isključivo putem nje vrši isplata sredstava. Prijave za studentsku karticu vrše se putem portala Uprave za trezor, na adresi https://zsk.trezor.gov.rs/.

Sredstva se isplaćuju studentima na osnovu podataka koje Ministarstvu dostavljaju visokoškolske ustanove. Zaključno je sa četvrtkom, 23. oktobrom 2025. godine, 20 visokoškolskih ustanova je dostavilo podatke o samofinansirajućim studentima, dok je

do juče još 40 novih visokoškolskih ustanova dostavilo neophodne informacije.

Ministarstvo prosvete i Banka Poštanska štedionica vršiće isplatu na nedeljnom nivou, svakog petka, na osnovu podataka koje visokoškolske ustanove dostave Ministarstvu zaključno sa četvrtkom u podne prethodne nedelje.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 19/2025) predviđa da studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50% svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini, da pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, kao i da pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija.

Za isplatu povraćaja sredstava za 50 odsto plaćenih školarina prvim studentima danas je uplaćeno ukupno 239.553.327 dinara, dok je za ove namene opredeljeno ukupno 6 milijardi dinara u budžetu Ministarstva prosvete.