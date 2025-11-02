Slušaj vest

U moru svakodnevnih briga i žurbe, ponekad zaboravimo koliko dobro može da se sakrije u jednostavnom, tihom gestu.

A onda se pojavi neko poput Vasilija - dečak iz Višnjice koji nas sve podseti da poštenje i dobri maniri još uvek postoje.

Sanja iz Višnjice, šetala je jednog dana sa decom i nije ni primetila da joj je telefon ispao. Prošla su sati pre nego što je shvatila da ga nema. Kada je pozvala svoj broj, očekujući da ga čuje negde u kući, javio se - komšija Vasilije.

Našao je telefon i odmah odlučio da ga vrati vlasnici.

Sanja je na Fejsbuku javno pohvalila dečka koji je našao telefon. Foto: Fejsbuk Printscreen

- Htela bih da podelim lepu priču. U našem komšiluku definitivno žive jako, jako dobri i kvalitetni ljudi. Danas dok sam šetala sa decom ispao mi je telefon, jedan dečko Vasilije ga je našao, ja nisam ni primetila 2-3 sata da mi nema telefona, kada sam pozvala moj broj telefona, misleći da je u kući javio se komšija Vasilije i rekao da je našao telefon i da će mi doneti ispred prodavnice - napisala je ona na Fejsbuk grupi Višnjica i Višnjička banja.

Bez premišljanja, bez razmišljanja o nagradi.

- Jedva je pristao da uzme i slatkiš koji je bio gest zahvalanosti, a da uzme novac nije bilo šanse, takođe kao gest zahvalnosti što je sklonio telefon da ga neko ne pregazi, da ne pokisne ili ne naiđe neko ko ne bi postupio kao on.

Taj mali čin poštenja u stvari je velika stvar - jer pokazuje da u ovom naselju žive ljudi koji čuvaju prave vrednosti. Ljudi koji su vaspitani da pomažu, da budu pažljivi i da misle na druge.

- Hvala Vasiliju i njegovim roditeljima što neguju takve vrednosti u svom domu - dodala je Sanja.

I zaista - možda svet ne menjaju velike reči i obećanja, nego ovakvi tihi, iskreni gestovi.