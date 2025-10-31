Slušaj vest

Patrijarh Porfirije sutra će u Hramu Svetog Save na Vračaru služiti parastos postradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu, najavila je SPC.

Patrijarh Porfirije će u 11.00 časova služiti godišnji parastos postradalima u tragičnoj nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu, ali i svima od veka preminulim pravoslavnim hrišćanima, jer su zadušnice, navedeno je u saopštenju.

Patrijarh Porfirije u Hramu Svetog Save
Foto: Spc

SPC poziva verni narod da uzme učešće u molitvi, kako je navedeno, u nadi za vaskrsenje i život večni.

Na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine srušila se betonska nadstrešnica, u 11.52 časova, kada je na licu mesta stradalo 14 osoba, od kojih dvoje dece. Tada su teško povređene tri osobe, od kojih je dvoje kasnije podleglo zadobijenim povredama.

