Postoji više različitih stanja ljudske svesti ili aktivnosti mozga, koja se mogu tumačiti iz različitih perspektiva: teološke, medicinske, naučne ili narodne. Među njima se izdvajaju spavanje, ružan san, paraliza sna, hipnoza i klinička smrt. Iako su sva ta stanja deo iskustva živog čoveka, njihova priroda i mehanizmi i dalje su u velikoj meri nejasni.

Paraliza sna posebno zauzima značajno mesto među najstarijim zapisanim ljudskim iskustvima. Tokom vekova, različite kulture su pokušavale da objasne ovu pojavu na sopstveni način. Crkva ju je prepoznala još pre nekoliko vekova, tumačeći je kao oblik zaposedanja. Zanimljivo je da se, bez obzira na geografsku ili kulturnu razliku, simptomi javljaju gotovo identično: osećaj težine na grudima, nepokretnost mišića, nemogućnost buđenja i potpuni gubitak kontrole nad telom.

Gosti koji su govorili na ovu temu bili su Goran Dojin - teolog, Goran Marjanović - inženjer elektrotehnike i naučnik, Jordan Majstorović - energoterapeut i Morris Panđaitan - video montažer.

"Svaki san je mala smrt"

- Ove godine smo uradili jedan eksperiment. Koristili smo planogram koji registruje moždane talase i gledali smo da li može da se ostvari direktan uticaj čovekovih misli na stvarnost. Od 37 ispitanika se pokazalo da je 17 ljudi izgubilo na težini. Mislim da postoje bića koja mi ne možemo da vidimo. To je duhovni fenomen koji nema formu bića koje naša nauka može da detektuje. Svaki san je mala smrt. Mi boravimo u tom svetu i ti događaji su stvarni ali u nekom drugom svetu i neka se ljudi ne čude tome - kaže Marjanović.

Dojin ističe da se retko ko bavi tumačenjem problema sna, te da je razlog tome to što ne žele da se upuštaju u bavljenje tom tematikom:

- Retko ko se upušta u bavljenje sa tim. To svakako postoji i zavisi kod kojih ljudi dolazi. Hoće i vernike da napada, one koji nisu čisti pred Gospodom Bogom. Može da dođe demon da ga plaši i odvaja od Boga. Kada se dogodi paraliza sna, čovek vidi oko sebe, ali ne može ni da govori ni da se pomera. U tom trenutku treba da izgovori molitvu Isusa Hrista, u tom momentu će demon napustiti čoveka. Neki doktori tvrde da se radi o položaju spavanja, mislim da nema veze da li neko leži na leđima ili na stomaku. Crkva se ne bavi tim stvarima, jer uvek misle da se nekom pričinilo - kaže Dojin.

"Naglo buđenje može biti opasno"

Morris ističe da je tokom iskustva paralize sna najvažnije izgovoriti molitvu, jer, prema njegovim rečima, upravo tada simptomi prestaju i stanje se postepeno razrešava:

- Kada se to dogodi, treba da se izgovori molitva. Meni se par puta desilo da sam bio totalno ukočen, nisam mogao da se pomerim. Verujem da se paralize događaju. Moj brat kaže da ujutru ne može da se probudi uopšte, na leđima je ukočen, spava i nema šanse da ga iko probudi - kaže Panđaitan i dodaje:

- U snovima srećemo mrtve i kada sanjamo smo na liniji, da li smo ovamo ili tamo. U Aziji kažu da ne treba ljude odjednom buditi, jer treba sačekati da se duša vrati u telo. Treba da se probudi čovek polako, da bi se duša vratila u telo. Pre 10ak godina je Švedski naučnik bio zapanjen liturgijama našim. On je pozvao ljude iz hora da dođu na ispitivanje. Merili su moždane talase celom horu dok su pevali Božanstvenu liturgiju. U početku, to je bilo totalno rasulo, na polovini je već počelo da se usaglašava. A kada su počeli Oče naš moždani talasi su ili apsolutno isti. Upali su u neko stanje gde je mir, tišina, usklađenost.

Majstorović je ispričao njegovo iskustvo sa paralizom sna:

- Ljudi moraju da razvrstaju tri stvari. Telo, duh, osećanja imaju Božiji plan. Duh pokriva telo i on nam daje da imamo svest kakvu imamo. Kada sam išao u srednju školu, dogodilo mi se da sam u neko doba sna osetio teret na grudima, kao da je neko legao na mene. To je trajalo 10,15 minuta i ja sam bio gola voda - ispričao je Majstorović i dodao:

- Iz mene je tada krenula molitva "Gospode Isuse Hriste pomiluj me." Od tada je to nestalo. Ljudi ne veruju u te stvari. U našem narodu ima reč "noćna mora", govorili su da ona čak može da uđe kroz ključaonicu i napadne ljude. To je njen zadatak. Hoće čak da uzme i dušu nekog čoveka, pa da se on više ne probudi.

