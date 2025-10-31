Slušaj vest

Vlada Srbije donela je Odluku kojom se sutrašnji dan, 1. novembar, proglašava Danom žalosti povodom godišnjice smrti i stradanja građana zbog urušavanja konstrukcije Železničke stanice u Novim Sadu.

- Zakonom o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije uređuju se uslovi i način obeležavanja dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, obaveze državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnih ustanova i javnih preduzeća koje oni osnivaju, organizacija kojima je zakonom povereno vršenje poslova državne uprave kao upravnih ovlašćenja, obaveze drugih pravnih i fizičkih lica, kao i sankcije za nepoštovanje utvrđenih obaveza u pogledu obeležavanja dana žalosti - navodi se u Odluci Vlade.

Kako je saopšteno iz Vlade, Dan žalosti otpočinje u ponoć dana koji je određen za Dan žalosti, a završava se u 24.00 sata dana koji je određen za poslednji dan dana žalosti.

Koja pravila važe:

Radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti na teritoriji Republike Srbije, dužne su da u svojim programima, uključujući i emisije namenjene inostranstvu, na dan proglašenja Dana žalosti;

Emituju odluku o proglašenju Dana žalosti i o programu njegovog obeležavanja koju donosi nadležni organ Republike Srbije ili telo koje on odredi;

Obaveste javnost o skupovima sećanja koje povodom Dana žalosti organizuju nadležni organi Republike Srbije ili tela koja ona odrede;

Umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih emisija sa zabavnom i narodnom muzikom, emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti;

Usklade detaljnu programsku šemu u vreme Dana žalosti.

Kazne za nepoštovanje odredbi

Za kršenje navedenog zakona predviđena je kazna od 50.000 do 200.000 dinara za pravna lica, odnosno od 2.000 do 10.000 dinara za fizička lica.

Sve detaljno o pravilima za Dan žalosti, pročitajte u našem tekstu OVDE.