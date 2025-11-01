Slušaj vest

U Domu Garde u Beogradu juče je održana vojna svečanost povodom prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira i proizvođenja u čin vodnika polaznika 26. klase Osnovnog kursa za podoficire.

Svečanosti, na kojoj je u prvi podoficirski čin promovisan 151 polaznik kursa, prisustvovali su državni sekretar u Ministarstvu odbrane Mile Jelić, zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković, članovi Kolegijuma načelnika Generalštaba, predstavnici jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Srbije te porodice i prijatelji najmlađih podoficira.

Državni sekretar Mile Jelić je polaznicima 26. klase čestitao unapređenje u prvi podoficirski čin i istakao da su oni odlučivši da pohađaju Osnovni kurs za podoficire, doneli jednu od najvažnijih odluka u životu - da prihvate odgovornost i ponesu teret teškog, časnog i plemenitog poziva.

On je naglasio da je ovaj dan podjednako značajan za sve polaznike, kao i za celu Vojsku Srbije, jer dobija novu generaciju mladih podoficira - ljudi koji su radom, zalaganjem i pregalaštvom dokazali svoju stručnost, odgovornost i moralnu čvrstinu.

- Vi ste generacija mladih starešina koja će ojačati naš stroj. Vaše starije i iskusnije kolege preneće vam znanje, iskustvo i vrednosti potrebne za izvršavanje veoma složenih, zahtevnih i najodgovornijih zadataka, koje u knjigama sigurno nećete moći da pročitate. Vaša dužnost je da kroz lični primer, profesionalnost i disciplinu pokažete i dokažete šta znači biti dostojan podoficir Vojske Srbije. Obučeni ste, spremni i pozvani da u ovoj ulozi, sa punom odgovornošću, služite otadžbini - istakao je Jelić, poželevši vodnicima mnogo uspeha u vojničkoj službi

Posle čitanja naredbi načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića o unapređenju u čin vodnika, državni sekretar Jelić uručio je nagrade najboljima na Osnovnom kursu - prvom u rangu vodniku Miroslavu Mrđanu podoficirski tesak pozlaćeni, drugom u rangu vodniku Stefanu Tasiću podoficirski tesak posrebreni i trećoj u rangu vodniku Sofiji Sremčević podoficirski tesak standardni.

Obraćajući se prisutnima u ime polaznika 26. klase Osnovnog kursa za podoficire, najbolji u rangu vodnik Mrđan istakao je da je put koji je iza svih polaznika bio ispunjen odricanjem, disciplinom i borbom - ponekad sa vremenom, ponekad sa sopstvenim granicama, ali da je svaki trenutak bio vredan, jer su na tom putu naučili da podoficir ne odustaje, ne traži izgovore, već rešenje, način, i stoji uspravno - bez obzira na težinu.

- Naši instruktori i starešine bili su uz nas na svakom koraku. Svojim primerom pokazali su nam šta znači voditi ljude, šta znači odgovornost i šta znači čast. Njihove reči i dela biće nam putokaz u godinama koje dolaze. Biti podoficir nije samo čin — to je zavet. To znači biti oslonac svojoj jedinici, biti glas razuma u teškom trenutku i štit onima koji tek stupaju u stroj. Podoficir je srce Vojske Srbije - onaj koji ne traži slavu, već da svaki zadatak bude izvršen kako treba, časno i do kraja - rekao je vodnik Mrđan.

Osnovni kurs za podoficire traje šest meseci, a pohađaju ga odabrani vojnici koji su prethodno završili Liderski kurs i koji su radom i rezultatima na vojničkim dužnostima u svojim jedinicama zaslužili priliku da postanu podoficiri Vojske Srbije. Tokom šestomesečnog usavršavanja, polaznici su se osposobljavali za komandovanje grupom, timom i odeljenjem, stekli su prva iskustva u obavljanju osnovnih podoficirskih dužnosti, uvideli zadatke, obaveze i organizaciju rada u odeljenju i na taj način u potpunosti pripremljeni dočekuju izazove na novim dužnostima u stroju starešina Vojske Srbije.