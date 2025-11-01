Slušaj vest

Vrsta pljosnatih crva ima sposobnost da regenerišu glavu kada im se odseče. Istraživači su otkrili da takav čudan razvojni proces može prouzrokovati da im glave rastu na oba kraja – pa priča (posebno za naučnike) odatle postaje još čudnije. Ovi retki dvoglavi crvi i potomstvo ostvaruju "naopačke", otkrili su naučnici.

Izuzetne regenerativne sposobnosti nekih vrsta pljosnatih crva prkose ustaljenim znanjima i njima. Presecite ih na pola i dobićete dva "nova" crva, jer svaki deo dobija novu glavu, rep ili nešto treće, pa ih naučnici porede sa čudesnim mitološkim hidrama.

Ranija istraživanja su otkrila da uz pomoć električne energije može da se utiče na to, da li će na odsečenom mestu izrasti nova glava ili rep, što naučnicima omogućava naučnicima da stvore dvoglave ili dvorepe ravne crve.

Sada su naučnici otkrili da se dvoglava varijacija ovog crva može javiti i prirodno. A kada su ih isekli na komade, njihova telesna osa je izgledala kao da se iskrivila. Međutim, oni su i tako "naopačke", upevali da ostvare potomsktvo i obavljaju druge funkcije.

Zoolozi Univerziteta u Varšavi, Kataržina Tratkijevič i Ludvik Gasiorovski, obavili su istraživanja na primeru stenostomum brevipharyngium, vrste pljosnatog crva koji se razmnožava bespolno tako što iz sebe razvija klon.

Taj proces obično počinje novom glavom koja izbija iz središta matičnog tela, nakon čega sledi ostatak novoformiranog organizma. Ali u nekim slučajevima, istraživači su otkrili da se, umesto repa koji se formira na kraju, pojavila druga glava.

Najznačajnije je to što su, kada su istraživači isekli dvoglave mutante na delove, obe glave regenerisale repove na drugom kraju, zajedno sa potpuno funkcionalnim reproduktivnim organima.

- Efektivno, takva regeneracija omogućava stabilno preokretanje polariteta ose tela bez narušavanja preživljavanja ili reproduktivnih sposobnosti životinje - pišu istraživači u svom radu.

Zbog drugačije orijentacije ose, pomislili bismo da bi to dovelo do problema u funkcionisanju nervnog sistema, i drugih mehanizama. Pa ipak, nekako ova čudna stvorenja mogu ovo da izvedu i prežive. Verovatno pomaže to što i jedu i „vrše nuždu“ kroz isti, jedinstveni otvor za varenje.

Dalja ispitivanja su otkrila da se novonastali crv uobičajeno razmnožavao, što ukazuje da „greška" sa dve glave nije bila nasledna mutacija.

Istraživači smatraju da pljosnati crvi mogu da prežive dramatičnu promenu orijentacije tela zahvaljujući sposobnosti za kontinuirano obnavljanje tkiva, uključujući zrele ćelije koje zadržavaju sposobnosti onih matičnih – a to je da se dele na bilo koju vrstu telesnih ćelija (pluripotentne).

- Činjenica da su crvi bili u stanju da nastave sa normalnim fiziološkim funkcijama, uprkos obrtanju tih vitalnih organskih sistema u odnosu na njihove glave, ukazuje na ekstremnu fiziološku fleksibilnost njihovog telesnog plana - objašnjavaju Tratkijevič i Gasiorovski.

- Takva fleksibilnost može biti povezana ili sa relativnom jednostavnošću njihovih organa ili sa sposobnošću dinamičkog remodeliranja tkiva, zbog prisustva pluripotentnih matičnih ćelija - naveli su istraživači.

Istraživanje je objavljeno u Zborniku radova Kraljevskog društva: Biološke nauke.