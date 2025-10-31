JEZIVA SCENA NA PUTU KOD KIKINDE! U sudaru sa kolima stradao magarac - oglasio se otac devojke koja je bila za volanom: "Ispred nje se odjednom stvorio magarac"
Na delu puta između Nakova i Kikinde, nešto pre 21 sat, stradao je magarac. Nesvakidašnjom saobraćajnom nesrećom bili su zatečeni otac devojke, koja je bila za volanom "opel astre", ali i vlasnik magarca:
- Ćerka se kolima u Kikindu zaputila oko 20:45 sati, ali od Nakova nije daleko odmakla. Ispred nje se odjednom stvorio magarac, a udarac je bio neizbežan. Prebačena je u kikindsku bolnicu. Ima mučninu i povraća, a žali se da je boli glava. Nadam se da će sa njom sve biti dobro - rekao nam je njen otac dok je policija privodila kraju uviđaj.
Vlasnik magarca Borislav M. ne zna otkud se životinja stvorila na putu koji spaja Kikindu sa Nakovom, selom na samoj srpsko- rumunskoj granici:
- Magarac nikada ranije nije napuštao salaš. Ne znam kako se stvorio na drumu- bilo je sve što nam je rekao Borislav.
Pre samo nedelju dana, tačnije 23. oktobra, ali u ranim jutarnjim časovima, na delu puta između Kikinde i Mokrina kombi je usmrtio kobilu.