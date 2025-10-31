Slušaj vest

Na delu puta između Nakova i Kikinde, nešto pre 21 sat, stradao je magarac. Nesvakidašnjom saobraćajnom nesrećom bili su zatečeni otac devojke, koja je bila za volanom "opel astre", ali i vlasnik magarca:

Foto: Kurir/S.U.

- Ćerka se kolima u Kikindu zaputila oko 20:45 sati, ali od Nakova nije daleko odmakla. Ispred nje se odjednom stvorio magarac, a udarac je bio neizbežan. Prebačena je u kikindsku bolnicu. Ima mučninu i povraća, a žali se da je boli glava. Nadam se da će sa njom sve biti dobro - rekao nam je njen otac dok je policija privodila kraju uviđaj.

Foto: Kurir/S.U.

Vlasnik magarca Borislav M. ne zna otkud se životinja stvorila na putu koji spaja Kikindu sa Nakovom, selom na samoj srpsko- rumunskoj granici:

- Magarac nikada ranije nije napuštao salaš. Ne znam kako se stvorio na drumu- bilo je sve što nam je rekao Borislav.

Foto: Kurir/S.U.