Na delu puta između Nakova i Kikinde, nešto pre 21 sat, stradao je magarac. Nesvakidašnjom saobraćajnom nesrećom bili su zatečeni otac devojke, koja je bila za volanom "opel astre", ali i vlasnik magarca:

Magarac stradao foto s.u..jpg
Foto: Kurir/S.U.

- Ćerka se kolima u Kikindu zaputila oko 20:45 sati, ali od Nakova nije daleko odmakla. Ispred nje se odjednom stvorio magarac, a udarac je bio neizbežan. Prebačena je u kikindsku bolnicu. Ima mučninu i povraća, a žali se da je boli glava. Nadam se da će sa njom sve biti dobro - rekao nam je njen otac dok je policija privodila kraju uviđaj.

Stradao magarac foto s.u. (2).jpg
Foto: Kurir/S.U.

Vlasnik magarca Borislav M. ne zna otkud se životinja stvorila na putu koji spaja Kikindu sa Nakovom, selom na samoj srpsko- rumunskoj granici:

- Magarac nikada ranije nije napuštao salaš. Ne znam kako se stvorio na drumu- bilo je sve što nam je rekao Borislav.

Stradao magarac foto s.u..jpg
Foto: Kurir/S.U.

Pre samo nedelju dana, tačnije 23. oktobra, ali u ranim jutarnjim časovima, na delu puta između Kikinde i Mokrina kombi je usmrtio kobilu.

