Danas nas očekuje sveže jutro, ali pretežno sunčan dan!

Jutro sveže, ponegde i s kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo za početak novembra. Uveče na jugu Banata i u donjem Podunavlju južni i jugoistočni vetar biće u pojačanju. Ujutru temperatura od nule do 11, tokom dana od 20 do 25 stepeni. U Beogradu ujutru u delovima grada kratkotajna magla. Dan sunčan, uz 25 stepeni. Slično će biti i u nedelju.

Od ponedeljka temperatura će biti u padu.

Foto: RHMZ

01.11.2025. Subota: Ujutro prohladno sa lokalnom pojavom kratkotrajne magle i niske oblačnosti. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, krajem dana i u toku noći na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno pojačan. Najniža temperatura od 0 do 11 °S, a najviša od 20 do 25 °S.

02.11.2025. Nedelja: Ujutro prohladno sa lokalnom pojavom kratkotrajne magle i niske oblačnosti. U toku dana na severu i zapadu Srbije malo do umereno oblačno, a u ostalim krajevima pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno pojačan. Najniža temperatura od 0 do 12 °S, a najviša od 19 do 25 °S.

03.11.2025. Ponedeljak: Prolazno naoblačenje s kišom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Najniža temperatura od 6 do 14 °S, a najviša od 14 °S na zapadu i severozapadu do 22 °S na jugoistoku Srbije.

04.11.2025. Utorak: Prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, a na istoku i jugoistoku Srbije povremeno jak, severozapadni, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura od 5 do 10 °S, a najviša od 14 do 17 °S.