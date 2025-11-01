Slušaj vest

Vlada Srbije donela je Odluku kojom se 1. novembar proglašava Danom žalosti povodom godišnjice smrti i stradanja građana zbog urušavanja konstrukcije Železničke stanice u Novim Sadu.

- Zakonom o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije uređuju se uslovi i način obeležavanja dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, obaveze državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnih ustanova i javnih preduzeća koje oni osnivaju, organizacija kojima je zakonom povereno vršenje poslova državne uprave kao upravnih ovlašćenja, obaveze drugih pravnih i fizičkih lica, kao i sankcije za nepoštovanje utvrđenih obaveza u pogledu obeležavanja dana žalosti - navodi se u Odluci Vlade.

Koja pravila važe: Radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti na teritoriji Republike Srbije, dužne su da u svojim programima, uključujući i emisije namenjene inostranstvu, na dan proglašenja Dana žalosti;

Emituju odluku o proglašenju Dana žalosti i o programu njegovog obeležavanja koju donosi nadležni organ Republike Srbije ili telo koje on odredi;

Obaveste javnost o skupovima sećanja koje povodom Dana žalosti organizuju nadležni organi Republike Srbije ili tela koja ona odrede;

Umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih emisija sa zabavnom i narodnom muzikom, emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti;

Usklade detaljnu programsku šemu u vreme Dana žalosti. Kazne za nepoštovanje odredbi

Za kršenje navedenog zakona predviđena je kazna od 50.000 do 200.000 dinara za pravna lica, odnosno od 2.000 do 10.000 dinara za fizička lica.

Patrijarh danas služi parastos stradalima

Patrijarh Porfirije danas će u Hramu Svetog Save na Vračaru služiti parastos postradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a parastos stradalima biće služen i u Sabornom hramu u Novom Sadu.

Patrijarh će u 11.00 časova služiti godišnji parastos stradalima u tragičnoj nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu, ali i svima od veka preminulim pravoslavnim hrišćanima, jer su zadušnice, najavila je SPC.

U saopštenju SPC poziva verni narod da uzme učešće u molitvi, kako je navedeno, u nadi za vaskrsenje i život večni.

Eparhija bačka najavila je da će liturgiju i parastos postradalima i svim upokojenim pravoslavnim hrišćanima služiti u Sabornom hramu u Novom Sadu u 8.00 časova, odnosno u nastavku jutrenja.

Eparhija je u saopštenju pozvala vernike da dođu u Saborni hram i uzmu učešća u svetoj liturgiji i molitvi za, kako je navedeno, sve upokojene sa nadom na život večni.