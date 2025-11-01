Društvo
AMSS: Pojačan saobraćaj, oprez zbog radova
Pred nama je prvi novembarski vikend, a lepo, suvo i toplo vreme donosi i pojačan saobraćaj, najpre na izlazima iz gradova, a zatim i na glavnim putevima, posebno ka vikend-naseljima, navodi se u saopštenju AMSS.
Vozačima se savetuje dodatni oprez, jer na brojnim deonicama zbog radova je izmenjen rezim saobraćaja.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila, a ista je situacija i na graničnim prelazima.
