Slušaj vest

Pred nama je prvi novembarski vikend, a lepo, suvo i toplo vreme donosi i pojačan saobraćaj, najpre na izlazima iz gradova, a zatim i na glavnim putevima, posebno ka vikend-naseljima, navodi se u saopštenju AMSS.

Vozačima se savetuje dodatni oprez, jer na brojnim deonicama zbog radova je izmenjen rezim saobraćaja.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila, a ista je situacija i na graničnim prelazima.

Ne propustiteAutoMnogi vozači kada je hladno rade ovo čim sednu u auto, a u Nemačkoj je strogo zabranjeno: Kazne su visoke
grejanje u kolima
AutoAko kupujete polovne gume na ovo posebno morate da obratite pažnju: Može mnogo da vas košta
guma za kola
AutoKada treba isključiti akumulator kako biste izbegli pražnjenje? Na jednu situaciju posebno obratite pažnju
Muškarac popravlja akumulator
AutoZašto škripe kočnice: Cviljenje nije uvek bezazleno, evo kada smete da vozite, a kada morate odmah kod majstora
shutterstock-2135350307.jpg