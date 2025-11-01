Slušaj vest

Na XVII Međunarodnoj olimpijadi u znanju (XVII Uluslararası Bilgi Olimpiyatları), koja se održava od 26. oktobra do 2. novembra u Antaliji, Republika Turska, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu postigli su izuzetne rezultate osvojivši ukupno pet zlatnih i jednu srebrnu medalju, saopštila je ova obrazovna ustanova.

matematičari Matematička gimnazija
Foto: Matematička gimnazija u Beogradu

Zlatne medalje osvojili su: Andrej Drobnjaković iz fizike i hemije, a iz matematike Vladimir Đurica iz matematike (maksimalan broj poena),·Vanja Jelovac i·Nenad Marković.  Srebrna medalja pripala je Vladimiru Lukiću iz matematike.

Rukovodilac tima bio je dr Miljan Knežević, prodekan Matematičkog fakulteta u Beogradu.

Ne propustiteDruštvoUspeh naših gimnazijalaca u Dubaiju: 4 medalje na Međunarodnoj olimpijadi iz hemije
hemija.jpg
Društvo3 srebra i dve bronze: Pune ruke medalja za naše mlade matematičare na olimpijadi u Strugi (FOTO)
matematičari foto instagram matematička gimnazija.jpg
DruštvoOni su osvojili osam medalja na olimpijadi u Singapuru! Srpski matematičari osvetlili obraz nacije: Za 90 minuta smo rešili 30 problema!
Screenshot_2.jpg
DruštvoFANTASTIČAN REZULTAT MLADIH SRPSKIH MATEMATIČARA: Osvojili osam medalja na međunarodnoj olimpijadi u Singapuru
matematička gimnazija.jpg