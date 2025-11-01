Društvo
OSVOJENE ČETIRI ZLATNE I JEDNA SREBRNA MEDALJA: Zlatni trijumf Matematičke gimnazije u Antaliji
Na XVII Međunarodnoj olimpijadi u znanju (XVII Uluslararası Bilgi Olimpiyatları), koja se održava od 26. oktobra do 2. novembra u Antaliji, Republika Turska, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu postigli su izuzetne rezultate osvojivši ukupno pet zlatnih i jednu srebrnu medalju, saopštila je ova obrazovna ustanova.
Foto: Matematička gimnazija u Beogradu
Zlatne medalje osvojili su: Andrej Drobnjaković iz fizike i hemije, a iz matematike Vladimir Đurica iz matematike (maksimalan broj poena),·Vanja Jelovac i·Nenad Marković. Srebrna medalja pripala je Vladimiru Lukiću iz matematike.
Rukovodilac tima bio je dr Miljan Knežević, prodekan Matematičkog fakulteta u Beogradu.
