U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

• Godinu dana od tragedije koja je promenila srpsko društvo – kako će država izaći na kraj s najopasnijim izazovima u novijoj istoriji zemlje?

• Ko su prljave značke u policiji i da li je bezbednost ugroženija nego što mislimo?