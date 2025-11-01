Ovaj vikend u Srbiji obeležiće prolećno vreme, a u pojedinim delovima zemlje očekuju se i letnje temperature.
Nije sve tako tmurno
LETNJE TEMPERATURE, PA PREOKRET I PAD ZA DESET STEPENI: Evo kada stiže promena vremena i kakvo nas vreme čeka narednih dana
Slušaj vest
I u nastavku vikenda biće sunčano. Maksimalna temperatura biće od 20 do 25, lokalno do 26°C.
U košavskom području duvaće pojačan jugoistočni vetar, na jugu Banata povremeno i jak.
Vremenska prognoza za ponedeljak donosi prodor oslabljenog hladnog fronta se severozapada, uz naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Maksimalna temperatura biće od 14 na severozapadu do 22°C na jugoistoku Srbije.
U utorak prestanak padavina i razvedravanje.
Od srede stabilno i uglavnom suvo, ali i natprosečno toplo vreme, maksimalna temperatura do 20°C.
(Kurir.rs/Telegraf)
Reaguj
Komentariši