I u nastavku vikenda biće sunčano. Maksimalna temperatura biće od 20 do 25, lokalno do 26°C.

U košavskom području duvaće pojačan jugoistočni vetar, na jugu Banata povremeno i jak.

Vremenska prognoza za ponedeljak donosi  prodor oslabljenog hladnog fronta se severozapada, uz naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće od 14 na severozapadu do 22°C na jugoistoku Srbije.

U utorak prestanak padavina i razvedravanje.

Od srede stabilno i uglavnom suvo, ali i natprosečno toplo vreme, maksimalna temperatura do 20°C.

(Kurir.rs/Telegraf)

