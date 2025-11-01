- Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Stefan, Sanja, Goranka, Vukašin, Mileva, Đuro, Vasko, Anja i Vukašin. Nevine duše i tragično prekinuti životi u strašnoj tragediji koja se pre godinu dana dogodila na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Danas smo u Hramu Svetog Save, u miru i tišini zapalili sveće za sve nastradale. Pomolimo se svi danas za pokoj duše i da se takva tragedija više nikada ne ponovi. Iskreno saučešće porodicama poginulih. Zauvek ćemo se sećati i čuvati ih u našim srcima. Neka im je večna slava i neka im Bog podari rajska naselja - napisala je Mesarović na Instagramu.