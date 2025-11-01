Privredno društvo Mondo Inc doo Beograd, povodom reakcija koje su nam upućene u vezi sa emisijom "Ni pet ni šest" emitovane 30. oktobra 2025. godine na Kurir televiziji, u kome se navodi da je romska zajednica prikazana u negativnom kontekstu, izdaje sledeće saopštenje:

Kao izdavač medija kome je među najvišim vrednostima zaštita ljudskih i manjinskih prava, poštujemo pravo na mišljenje predstavnika nacionalnih i svih drugih manjina u Republici Srbiji i uvek smo spremni da ista podelimo i na njih damo odgovor, kao što se i redovno trudimo da u našim emisijama ugostimo predstavnike osetljivih grupa. Emisije koje se emituju uživo predstavljaju poseban izazov na koji svaki od naših novinara nastoji da odgovori profesionalno, uz postupanje shodno dužnoj novinarskoj pažnji i ostalim načelima Zakona o javnom informisanju i medijima. Obaveštavamo javnost da smo uklonili spornu emisiju i žalimo ako je ona povredila nečija osećanja. Mondo Inc stoji na raspolaganju kako Romskoj partiji tako i svim ostalim predstavnicima nacionalnih manjina u Srbiji radi podizanja svesti o diskriminatornom ponašanju.