Danski muzičar oduševljen brzim vozom Beograd-Subotica, 1 stvar ga posebno iznenadila: Negde posle Novog Sada sam zaspao, a kad sam se probudio...
Danski muzičar Frederik Kornelijus, koji trenutno živi u Budimpešti, nedavno je probao vožnju novim brzim vozom između Subotice i Beograda - i bio je oduševljen!
U objavi na društvenim mrežama opisao je voz kao moderan, udoban i neočekivano brz, sa uslugom koja je "prava poslastica" za putnike.
Vožnja koja impresionira
- Uzeo sam novi voz od Subotice do Beograda i putovanje traje samo jedan sat i 15 minuta. Voz je čist i moderan, i iskreno, zaista impresivan. Imaju čak i hranu! Vožnja je glatka i brza. I odjednom se pojavio konobar u srpskom vozu. Poručio sam sendvič i kafu i zaista je bilo ukusno. Najbolja kafa u Srbiji... Negde posle Novog Sada sam zaspao, a kad sam se probudio na trenutak sam pomislio da sam u Jugoslaviji. Efikasno, udobno, pomalo nostalgično. Ovaj voz je totalno promenio igru. Obožavam srpske vozove. Najbolji su! - naveo je ovaj mladi umetnik koji voli da putuje svetom na Fejsbuk profilu "This is Frederik Cornelius".
On posebno ističe kombinaciju brzine, udobnosti i usluge - mirna vožnja, savremeni enterijer i čak posluženje hrane i pića učinili su putovanje nezaboravnim.
Podsetimo, brza pruga Beograd - Subotica predstavlja značajan korak ka modernizaciji železničkog saobraćaja u Srbiji.
Ova pruga je deo strategije za unapređenje domaće i međunarodne železničke infrastrukture, omogućavajući brz, siguran i udoban prevoz između glavnog grada i severa zemlje.
Voz "Soko" je najpoznatija kompozicija koja saobraća ovom linijom. On koristi novu, modernu prugu koja omogućava brzinu do 200 kilometara na sat, čime je vreme putovanja između Beograda i Subotice smanjeno na oko 79 minuta.
Time je putovanje železnicom postalo konkurentno i udobno u odnosu na put automobilom ili autobusom.
Pored Beograda i Subotice, voz "Soko" staje i na odabranim stanicama poput Novog Beograda, Bačke Topole i Vrbasa, što omogućava putnicima da brzo stignu do ključnih destinacija na trasi.
Pruga je opremljena modernom signalizacijom i sigurnosnim sistemima, što povećava pouzdanost i bezbednost putovanja.
Uvođenjem brze pruge, Srbija je napravila veliki iskorak ka modernom železničkom saobraćaju, smanjujući vreme putovanja i podstičući ekološki prihvatljiv prevoz.
Linija je namenjena kako redovnim putnicima, tako i turistima, pružajući im brz i komforan način da otkriju severne delove zemlje.