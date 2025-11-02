Slušaj vest

Danski muzičar Frederik Kornelijus, koji trenutno živi u Budimpešti, nedavno je probao vožnju novim brzim vozom između Subotice i Beograda - i bio je oduševljen!

U objavi na društvenim mrežama opisao je voz kao moderan, udoban i neočekivano brz, sa uslugom koja je "prava poslastica" za putnike.

Vožnja koja impresionira

Frederik je posebno bio oduševljen što u vozu može da se naruči i hrana. Foto: Fejsbuk Printscreen/Frederik Cornelius

- Uzeo sam novi voz od Subotice do Beograda i putovanje traje samo jedan sat i 15 minuta. Voz je čist i moderan, i iskreno, zaista impresivan. Imaju čak i hranu! Vožnja je glatka i brza. I odjednom se pojavio konobar u srpskom vozu. Poručio sam sendvič i kafu i zaista je bilo ukusno. Najbolja kafa u Srbiji... Negde posle Novog Sada sam zaspao, a kad sam se probudio na trenutak sam pomislio da sam u Jugoslaviji. Efikasno, udobno, pomalo nostalgično. Ovaj voz je totalno promenio igru. Obožavam srpske vozove. Najbolji su! - naveo je ovaj mladi umetnik koji voli da putuje svetom na Fejsbuk profilu "This is Frederik Cornelius".

On posebno ističe kombinaciju brzine, udobnosti i usluge - mirna vožnja, savremeni enterijer i čak posluženje hrane i pića učinili su putovanje nezaboravnim.

Podsetimo, brza pruga Beograd - Subotica predstavlja značajan korak ka modernizaciji železničkog saobraćaja u Srbiji.

Ova pruga je deo strategije za unapređenje domaće i međunarodne železničke infrastrukture, omogućavajući brz, siguran i udoban prevoz između glavnog grada i severa zemlje.

Voz "Soko" je najpoznatija kompozicija koja saobraća ovom linijom. On koristi novu, modernu prugu koja omogućava brzinu do 200 kilometara na sat, čime je vreme putovanja između Beograda i Subotice smanjeno na oko 79 minuta.

Time je putovanje železnicom postalo konkurentno i udobno u odnosu na put automobilom ili autobusom.

Moderna pruga omogućava brzinu do 200 km/h. Foto: Nemanja Nikolić

Pored Beograda i Subotice, voz "Soko" staje i na odabranim stanicama poput Novog Beograda, Bačke Topole i Vrbasa, što omogućava putnicima da brzo stignu do ključnih destinacija na trasi.

Pruga je opremljena modernom signalizacijom i sigurnosnim sistemima, što povećava pouzdanost i bezbednost putovanja.

1/8 Vidi galeriju Voz "Soko" je sa železničke stanice Beograd centar tačno u 12 sati krenuo za Suboticu. Foto: Nemanja Nikolić

Uvođenjem brze pruge, Srbija je napravila veliki iskorak ka modernom železničkom saobraćaju, smanjujući vreme putovanja i podstičući ekološki prihvatljiv prevoz.