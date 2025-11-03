Slušaj vest

Ako ste na društvenim mrežama ikada naišli na oglase koji obećavaju "laku i brzu zaradu", možda ste pomislili: "Evo sjajne prilike!".

Međutim, Nacionalni CERT - centar za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima na teritoriji Srbije, upozorava da te prilike ponekad nisu ništa drugo do sofisticirane prevare, a najnovija meta su korisnici platforme OKEGreen i oni koji žele da zarade na kriptovalutama!

- Nacionalni CERT Republike Srbije obaveštava i upozorava građane da je aktuelan novi talas prevara koje su usmerene na korisnike platforme OKEGreen za ''brze zarade'', kao i mogućnost navodnog ostvarivanja brzih zarada putem investiranja u kriptovalute - navodi ovo telo.

Lažni brokeri nude zarade putem investiranja u kriptovalute. Foto: Shutterstock

Prevare se, kako kažu, šire preko oglasa gde građani ostavljaju svoje brojeve telefona. Nakon toga, lažni "lični brokeri", "asistenti" i "mentori" kontaktiraju korisnike, nudeći razne zadatke i obećavaju brzu i laku zaradu. Čak se nudi dodatna mogućnost prihoda ako preporuče novog učesnika.

- Navedene prevare do građana najčešće stižu putem oglasa na društvenim mrežama na kojima je ostavljena mogućnost da građani koji su zainteresovani ostave svoje brojeve telefona. Nakon toga ''lični brokeri'', ''asistenti'' ili ''investicioni savetnici'' i ''mentori'' kontaktiraju građane koji su ostavili kontakt i prevara započinje. Dodatni vid zarade je navodno omogućen ukoliko korisnik platforme preporuči novog učesnika. Korisnici dobijaju ''zadatke'', mogućnost ''investiranja na berzi'' ili ''kliktanje koje omogućava treniranje alata veštačke inteligencije''. Na neki od navedenih načina i uspešnog izvršavanja ''zadataka'' korisnicima se obećavaju brze i lake zarade - objašnjavaju.

Trenutno je, kako kažu, prevarna platforma dostupna na linkovima okegreen.com, okaiv.com i okegreen.cc.

Korisnici koji su koristili ovu platformu treba da se jave MUP. Foto: Kurir

Preporuka Nacionalnog CERT-a je da građani ne uplaćuju novac putem navedenih linkova i budu obazrivi kada je reč o internet ponudama brzih i lakih zarada.