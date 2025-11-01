Na deonici puta Arilje-Ivanjica od sutra u 8 časova do 3. novembra u 6 časova u mestu Bogojevići na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja.
Evo koliko će trajati
VAŽNA INFORMACIJA ZA SVE VOZAČE: Potpuni preki saobraćaja sutra na ovoj deonici
Slušaj vest
- Razlog obustave saobraćaja su radovi na asfaltiranju deonice državnog puta između Požege i Ivanjice, saopšteno je iz nadležog preduzeća.
Alternativni putni pravac biće deonica Arilje-Guča-Kotraža-Ivanjica-Prilike, u oba smera.
(Kurir.rs/RINA)
Reaguj
Komentariši