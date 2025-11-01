Slušaj vest

- Razlog obustave saobraćaja su radovi na asfaltiranju deonice državnog puta između Požege i Ivanjice, saopšteno je iz nadležog preduzeća.

Alternativni putni pravac biće deonica Arilje-Guča-Kotraža-Ivanjica-Prilike, u oba smera.

(Kurir.rs/RINA)

