Lepa Eriselma upoznala Branislava na letovanju u Grčkoj i ubrzo postala srpska snajka: Kako je ljubav pobedila jezičke barijere, kulturne razlike i razdaljinu!
Eriselma Teodora Da Silva Martins iz Angole (29) i Branislav Stevanović iz Smedereva dokazali su da prava ljubav ne poznaje prepreke. Prevazišli su jezičke barijere, kulturne razlike i na hiljade kilometara razdaljine - i pokazali da letnja romansa ponekad može prerasti u ljubav za ceo život.
Njihova zajednička priča počela je na sunčanom Kritu, leta 2017. godine. On - šarmantan i nasmejan, ona - vedra i puna energije. U vrelim grčkim danima, uz miris girosa, mora i maslina, stvorila se neraskidiva veza.
Eriselma je rođena u Luandi, glavnom gradu Angole, u porodici koja je imala stabilan i udoban život. Ipak, građanski rat i česte bolesti dece naveli su njene roditelje da potraže sigurnost daleko od kuće.
- Glavni razlog zašto su moji roditelji napustili Angolu bio je taj što smo moja sestra i ja često bile bolesne i morale u bolnicu, uglavnom zbog malarije. Mama kaže da je bilo trenutaka kada je mislila da nećemo preživeti. Zato smo odlučili da sledimo moju tetku, koja je već tada živela u Švajcarskoj, i preselili smo se u Cirih - priseća se Eriselma.
Ponosna na poreklo
Prvi susret sa snegom i švajcarskom urednošću bio je pravi šok. U vrtiću je trpela zadirkivanja zbog boje kože, ali uz podršku porodice naučila je da ponosno stoji iza svog porekla i svog identiteta.
Godine 2017. odlučila je da sa sestrom otputuje u Grčku - njihovo prvo letovanje bez roditelja. Avionska karta i pet noćenja koštali su svega 230 franaka, i nije bilo dileme - avantura je počela.
- Bio je tamo sa prijateljem koji nas je upoznao. Rekao je: "Zdravo, ja sam Bane". Bio je visok, zgodan, divno je mirisao, nosio čiste patike i imao šarmantan osmeh. Kada smo se rukovali, srce mi je zastalo - izgubila sam se u njegovim očima. Odmah se osetila povezanost - priča Eriselma sa osmehom.
Sledećeg dana postalo je jasno da se dopadaju jedno drugom. Viđali su se svakog dana u istom baru i brzo se zbližili.
- Bio je duhovit i neprestano nas je zasmejavao. Isprva sam mislila da je Rus, zbog jakog akcenta. Kada je rekao da je Srbin, nisam se iznenadila - oduvek sam imala srpske prijatelje u Švajcarskoj. Čak i kad su me zadirkivali kao dete, bio je jedan srpski dečak, David, koji je hteo da mi bude prijatelj kad niko drugi nije. Kasnije sam u srednjoj školi stekla i najbolju prijateljicu Srpkinju - Nikoliju - priseća se.
Po povratku u Švajcarsku, Branislav joj je poručio: "Ti nisi devojka koju možeš samo ostaviti". Ona mu isprva nije poverovala - delovalo je da je svaka devojka na ostrvu želela da bude pored njega.
U tom trenutku, Branislav je još bio u vezi. Međutim, nakon što je raskinuo, ponovo joj se javio preko društvenih mreža. Tada je već znala da se između njih dvoje rađa nešto ozbiljno.
Branislav je ubrzo doputovao u Švajcarsku, i - kako Eriselma kaže - "sve je delovalo prirodno, kao da se znamo celog života".
Od tada se nisu razdvajali. Danas imaju sina Davida Vuka (5) i ćerku Zoe Sofiju (4).
Život u Angoli
Godine 2022. odlučili su da se na nekoliko meseci presele u Angolu, kada je Branislav dobio ideju da započne proizvodnju rakije.
Naučio je portugalski, pravio rakiju od banana, ananasa i šećerne trske, i postao menadžer i partner u poznatom lokalnom restoranu u vlasništvu jednog političara.
- Prodavao je svoju rakiju pod imenom "Bantu-rakija" i ljudi su je obožavali - i domaći i stranci. Sada on ima više prijatelja i poznanika u Angoli nego ja! Zaista verujem da su Srbi jedni od najpametnijih i najvrednijih ljudi na svetu - kaže ona.
Eriselmini roditelji su se vremenom vratili u Angolu, a ona je bila nervozna kada je, samo tri dana pre venčanja, trebalo da Baneta upozna sa mamom.
- Mama ume da bude neprijatna prema onima koji joj se ne dopadaju. Ali kad ga je ugledala, rekla je: "Vau!", zagrlila ga i poljubila. Zaplakala sam od sreće i olakšanja. Moji roditelji ga sada vole kao svog sina, a tata i on se toliko dobro slažu da je to skoro zastrašujuće - priča ona.
Venčali su se najpre u Angoli, pred oko stotinu gostiju, a zatim i u Smederevu, pred više od 250 zvanica.
- Bila sam presrećna što su moji prijatelji i porodica, uglavnom crnci, bili tako toplo dočekani u Srbiji. Svi smo zajedno igrali i veselili se - kaže Eriselma.
Danas porodica Stevanović živi u Švajcarskoj, ali razmišljaju da se jednog dana presele u Srbiju.
- Obožavam Srbiju - odmah me podsetila na Angolu. Ljudi vole da se druže, lepo se oblače i slave. Žene su me posebno impresionirale - sve su lepe, ženstvene, negovane, sa frizurom, noktima i potpeticama. To mnogo cenim - kaže ona.
Najviše voli to što su Srbi opušteni, što vole restorane, kafiće i druženje.
- U Srbiji ljudi znaju da uživaju u životu. Nema onog stresa kao u Švajcarskoj - dodaje.
Sa predrasudama se, kaže, gotovo nikada nije suočila.
- Većina Srba su dobri, otvoreni i topli ljudi - iskrena je.
Oko budućnosti je, međutim, tajanstvena:
- Ne želim previše da otkrivam, jer se s nama nikad ne zna - kaže uz osmeh.
- Želela sam da imena naše dece imaju biblijsko značenje. David simbolizuje kralja, a Zoe "Božji život". David je i srpsko ime, dok Vuk jasno pokazuje njegovo srpsko poreklo. Sofija je ime Banetove bake, divne žene koju mnogo volim. Kako nikada nisam imala blizak odnos sa svojom bakom, još više cenim baku Sofiju, koja me je odmah zagrlila i poljubila kada smo se upoznale.
Ponosna je, kaže, na to što deca nose oba korena.
- Moj muž im već polako predaje srpski, a planiramo da ih upišemo u škole za srpski i portugalski jezik - dodaje.