Slušaj vest

Eriselma Teodora Da Silva Martins iz Angole (29) i Branislav Stevanović iz Smedereva dokazali su da prava ljubav ne poznaje prepreke. Prevazišli su jezičke barijere, kulturne razlike i na hiljade kilometara razdaljine - i pokazali da letnja romansa ponekad može prerasti u ljubav za ceo život.

Njihova zajednička priča počela je na sunčanom Kritu, leta 2017. godine. On - šarmantan i nasmejan, ona - vedra i puna energije. U vrelim grčkim danima, uz miris girosa, mora i maslina, stvorila se neraskidiva veza.

Eriselma i Branislav dokazali da prava ljubav ne poznaje prepreke. Foto: Privatna arhiva

Eriselma je rođena u Luandi, glavnom gradu Angole, u porodici koja je imala stabilan i udoban život. Ipak, građanski rat i česte bolesti dece naveli su njene roditelje da potraže sigurnost daleko od kuće.

- Glavni razlog zašto su moji roditelji napustili Angolu bio je taj što smo moja sestra i ja često bile bolesne i morale u bolnicu, uglavnom zbog malarije. Mama kaže da je bilo trenutaka kada je mislila da nećemo preživeti. Zato smo odlučili da sledimo moju tetku, koja je već tada živela u Švajcarskoj, i preselili smo se u Cirih - priseća se Eriselma.

Ponosna na poreklo

Prvi susret sa snegom i švajcarskom urednošću bio je pravi šok. U vrtiću je trpela zadirkivanja zbog boje kože, ali uz podršku porodice naučila je da ponosno stoji iza svog porekla i svog identiteta.

Godine 2017. odlučila je da sa sestrom otputuje u Grčku - njihovo prvo letovanje bez roditelja. Avionska karta i pet noćenja koštali su svega 230 franaka, i nije bilo dileme - avantura je počela.

Upoznali su se u Grčkoj i to je bila ljubav na prvi pogled. Foto: Privatna arhiva

- Bio je tamo sa prijateljem koji nas je upoznao. Rekao je: "Zdravo, ja sam Bane". Bio je visok, zgodan, divno je mirisao, nosio čiste patike i imao šarmantan osmeh. Kada smo se rukovali, srce mi je zastalo - izgubila sam se u njegovim očima. Odmah se osetila povezanost - priča Eriselma sa osmehom.

Sledećeg dana postalo je jasno da se dopadaju jedno drugom. Viđali su se svakog dana u istom baru i brzo se zbližili.

- Bio je duhovit i neprestano nas je zasmejavao. Isprva sam mislila da je Rus, zbog jakog akcenta. Kada je rekao da je Srbin, nisam se iznenadila - oduvek sam imala srpske prijatelje u Švajcarskoj. Čak i kad su me zadirkivali kao dete, bio je jedan srpski dečak, David, koji je hteo da mi bude prijatelj kad niko drugi nije. Kasnije sam u srednjoj školi stekla i najbolju prijateljicu Srpkinju - Nikoliju - priseća se.

U Švajcarskoj se družila sa Srbima. Foto: Privatna arhiva

Po povratku u Švajcarsku, Branislav joj je poručio: "Ti nisi devojka koju možeš samo ostaviti". Ona mu isprva nije poverovala - delovalo je da je svaka devojka na ostrvu želela da bude pored njega.

U tom trenutku, Branislav je još bio u vezi. Međutim, nakon što je raskinuo, ponovo joj se javio preko društvenih mreža. Tada je već znala da se između njih dvoje rađa nešto ozbiljno.

Branislav je ubrzo doputovao u Švajcarsku, i - kako Eriselma kaže - "sve je delovalo prirodno, kao da se znamo celog života".

Od tada se nisu razdvajali. Danas imaju sina Davida Vuka (5) i ćerku Zoe Sofiju (4).

Život u Angoli

Godine 2022. odlučili su da se na nekoliko meseci presele u Angolu, kada je Branislav dobio ideju da započne proizvodnju rakije.

Naučio je portugalski, pravio rakiju od banana, ananasa i šećerne trske, i postao menadžer i partner u poznatom lokalnom restoranu u vlasništvu jednog političara.

Eriselma voli i Srbiju i ljude iz naše zemlje. Foto: Privatna arhiva

- Prodavao je svoju rakiju pod imenom "Bantu-rakija" i ljudi su je obožavali - i domaći i stranci. Sada on ima više prijatelja i poznanika u Angoli nego ja! Zaista verujem da su Srbi jedni od najpametnijih i najvrednijih ljudi na svetu - kaže ona.

Venčali se i u Angoli i Srbiji Eriselmini roditelji su se vremenom vratili u Angolu, a ona je bila nervozna kada je, samo tri dana pre venčanja, trebalo da Baneta upozna sa mamom. - Mama ume da bude neprijatna prema onima koji joj se ne dopadaju. Ali kad ga je ugledala, rekla je: "Vau!", zagrlila ga i poljubila. Zaplakala sam od sreće i olakšanja. Moji roditelji ga sada vole kao svog sina, a tata i on se toliko dobro slažu da je to skoro zastrašujuće - priča ona.

Venčali su se najpre u Angoli, pred oko stotinu gostiju, a zatim i u Smederevu, pred više od 250 zvanica. - Bila sam presrećna što su moji prijatelji i porodica, uglavnom crnci, bili tako toplo dočekani u Srbiji. Svi smo zajedno igrali i veselili se - kaže Eriselma.

Danas porodica Stevanović živi u Švajcarskoj, ali razmišljaju da se jednog dana presele u Srbiju.

- Obožavam Srbiju - odmah me podsetila na Angolu. Ljudi vole da se druže, lepo se oblače i slave. Žene su me posebno impresionirale - sve su lepe, ženstvene, negovane, sa frizurom, noktima i potpeticama. To mnogo cenim - kaže ona.

U Srbiji ljudi znaju da uživaju u životu, kaže Eriselma. Foto: Privatna arhiva

Najviše voli to što su Srbi opušteni, što vole restorane, kafiće i druženje.

- U Srbiji ljudi znaju da uživaju u životu. Nema onog stresa kao u Švajcarskoj - dodaje.

Sa predrasudama se, kaže, gotovo nikada nije suočila.

- Većina Srba su dobri, otvoreni i topli ljudi - iskrena je.

Oko budućnosti je, međutim, tajanstvena:

- Ne želim previše da otkrivam, jer se s nama nikad ne zna - kaže uz osmeh.