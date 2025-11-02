Slušaj vest

Leto 1832. godine obeležila je drama koja je potresla celu kneževinu Srbiju i uzburkala diplomatske odnose sa Osmanskim carstvom. Dve pravoslavne devojke iz sela kod Kruševcaoteli su turski vojnici i poveli ih karavanom ka jugu, što je izazvalo bes, strah i narodnu pobunu. Vest o otmici širila se munjevitom brzinom, a svaka nova priča donosila je još dublje podele i nemir.

U središtu krize našao se knez Miloš Obrenović, koji je – kako pišu savremenici – „jednom rukom gasio, a drugom potpaljivao požar“. Dok je pokušavao da smiri narod i izbegne oružani sukob, istovremeno je pritiskao turske vlasti zahtevima i pretnjama, koristeći slučaj za jačanje sopstvenog političkog položaja.

Otmica je ubrzo prerasla u međunarodni diplomatski problem, o kojem su izveštavali i evropski konzuli. Srbija je na kraju uspela da izdejstvuje povratak devojaka, ali po visoku cenu – veliki uspeh u očima naroda značio je i ogroman trošak za državnu kasu, kojom je knez morao da plati i otkup i mir.

- Kako je jedna otmica postala povod za diplomatsku krizu?

- Šta je sve knez Miloš učinio da spase čast Srbije?

- I zbog čega je cena tog uspeha bila preskupa?

