Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

- Voždovac, Udruženje građana "Moje naselje" – Vojvode Vlahovića u Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo 10-14 časova

- Ikona Šabac, Majur, Mesna zajednica 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

