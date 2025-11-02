Slušaj vest

Jutro će danas biti prohladno, ponegde i s kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo. Jedino će u Vojvodini i na zapadu zemlje povremeno biti slabe i umerene oblačnosti. Ujutru ponegde svega 1 stepen, u najtoplijem delu dana i do 26 stepeni. U Beogradu ujutru u pojedinim delovima grada kratkotrajna magla, dan sunčan, uz 25 stepeni.

Foto: RHMZ

02.11.2025. Nedelja: Ujutro prohladno sa lokalnom pojavom kratkotrajne magle i niske oblačnosti. U toku dana u većini mesta pretežno sunčano i toplo, a slaba do umerena oblačnost bez padavina povremeno se očekuje u Vojvodini i zapadnoj Srbiji. Vetar slab do umeren, južnih i istočnih smerova, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno pojačan. Najniža temperatura od 1 do 12, a najviša od 19 do 26 stepeni.

03.11.2025. Ponedeljak: Prolazno naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Vetar u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od 4 do 14, a najviša od 13 na zapadu i severozapadu do 22 stepena na jugoistoku Srbije. Upozorenja: Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 80%. Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 50%.

04.11.2025. Utorak: Prestanak padavina i postepeno razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku zemlje gde će se zadržati promenljivo oblačno. Vetar slab i umeren, u istočnoj, centralnoj i južnoj Srbiji povremeno jak, severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 4 do 10, a najviša od 11 do 16 stepeni.

05.11.2025. Sreda: Nakon hladnog jutra, mestimično uz prizemni mraz i maglu, tokom dana pretežno sunčano uz slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura od 0 do 5, a najviša od 14 do 18 stepeni.