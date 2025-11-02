Vozače će i danas pratiti dobri vremenski uslovi za vožnju, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
stanje na putevima
Sjajan dan za vožnju: U popodnevnim satima očekuje se pojačan saobraćaj na prilazima gradovima i na glavnim putnim pravcima
Slušaj vest
U popodnevnim satima očekuje se pojačan saobraćaj na prilazima gradovima i na glavnim putnim pravcima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko dva sata.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši