"Nažalost, i istraživanja Agencije za bezbednost saobraćaja pokazuju da decu na propisan način prevozi tek 60 odsto vozača, pre svega roditelja. Iz godine u godinu broj prekršaja nepropisnog prevoženja dece u sve je većem porastu", rekao je Lakićević u intervjuu za Večernje novosti.

On je upozorio i da je gotovo svaka druga saobraćajna nezgoda sa poginulima ili teško povređenim osobama posledica prebrze vožnje.

"Brzina je najveći problem bezbednosti saobraćaja i kod nas i širom sveta i kao takva, metaforično je označena kao ubica broj jedan na putevima", naglasio je Lakićević.

On je naveo da je jedan od apsolutnih prioriteta saobraćajne policije, što se tiče kontrole, otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine i u tu svrhu koriste se svi raspoloživi resursi - od ručnih radara, presretača, kamera za automatsku detekciju do merenja srednje brzine. 

Kurir.rs

