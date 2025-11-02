Slušaj vest

Vučić se interesovao da li izgradnja stadiona može biti završena do 28. februara, kako bi ostalo mesec dana da se uredi sve što treba pa dodao da je ugrađeno čak 2.448 šipova.

- 52.000 mesta, kao Marakana, neuporedivo bolji, luksuzniji, ja sam odrastao na Marakani ali vreme to pojede..., dodao je Vučić kom je ministar Mali pokazao kako se svakodnevni napredak prati putem kamera.

Kako izgleda gradilište Nacionalnog stadiona iz vazduha pogledajte na snimku ispod.

Snimak izgradnje nacionalnog stadiona iz vazduha Izvor: Kurir televizija

Predsednik je podsetio i da je FSS kandidovao da novi Nacionalni stadion u Beogradu bude domaćin finala Lige Evrope 2028. godine.

Rekao je i da je ovaj stadion na idealnom mestu, blizu aerodroma, voza.

- Biće tu i 43 lokala, i veliki broj izlaza..., na to su nam ukazali zbog bezbednosti, zato jer bilo kašnjenja, rekao je Vučić na šta je ministar Mali ukazao da je za celo gradilište Ekspa dovezeno 5 miliona kubika peska, kao i da na gradilištu Ekspa trenutno radi 5.000 radnika.