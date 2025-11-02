Slušaj vest

Niz alarmantnih tvrdnji mama, ali i vaspitačica iz naše zemlje objavljen je na društvenim mrežama. Nisu u pitanju isti vrtići, pa ni gradovi, ali mnoge tvrde isto – neki roditeljidaju deci lekove da zamaskiraju infekciju, pa ih potom pošalju u vrtić.

Da li može biti strašnije od nebrige prema deci? Žene koje su se javile sad odgovarale su na objavu Novosađanke koja je, dolaskom u dečiju igraonicu, doživela šok videvši da su unutra i vidno bolesni mališani.

Neke su pisale i maltene istovremeno, što umanjuje verovatnoću da su videle komentare onih drugih i na takav način povećale potencijal validnosti iznetih navoda.

Podsetimo, sve je krenulo od objave o bolesnoj deci koje su roditelji doveli u igraonicu ne mareći o drugima. Revoltirana, navela je i tačnu lokaciju igraonice, a nije ni štedela reči usled pretrpljenog šoka.

Deca koja su bolesna došla u igraonicu Foto: Shutterstock

- Bilo je troje dece koje su užasno kašljali i na licu im se videlo da su bolesni. Ja sam prvo bila u neverici da su roditelji doveli decu u igraonicu u takvom stanju da skaču, pa i da prenesu virus na ostalu zdravu decu. Razumem da ne možemo dete zatvoriti u kuću, ali ga bar odvedite u park da se igra na otvorenom ili mu za te pare kupite novu igračku, pa se igrajte sa detetom kod kuće dok virus ne prođe jer ovo stvarno nije u redu ni prema vašem detetu koje maltretirate, a i prema zdravoj deci - napisala je, mada su je neki ispravili, navevši da nije u redu odvesti bolesno dete ni u park, već da treba da ostane kući dok ne ozdravi.

Kao da činjenica da su bolesni mališani odvedeni u igraonicu nije dovoljno zabrinjavajuća, ispod objave se javilo nekoliko mama i sve su imale iste tvrdnje - roditelji u vrtić dovode bolesnu decu, neretko prikrivajući čak i temperaturu i to medikamentima!

- Toga je uvek bilo, a još gori su mi oni koji dovedu bolesnu decu u goste kod ljudi koji takođe imaju decu", napisala je jedna gospođa kao odgovor Novosađanki koja se požalila, a onda je usledilo: " I u vrtić. Ali mu uredno daju sirup ujutru i onda kad posle 4-5 sati počne da popušta dejstvo, a temperatura raste, iznenade se kad ih pozovemo".

Drugi su se nadovezali, pa je ispalo kao da je to veoma poznata, pa čak u neku ruku i "javna" informacija.

Deca pod lekovima dolaze u vrtić Foto: Shutterstock

- Ja sam se šokirala izjavom jedne mame iz vrtića što je napisala u vrtićkoj grupi da će dovoditi bolesno dete, da je i starije dovodila bolesno, jedino ako ima proliv onda neće - navela je jedna mama.

Komentari su se nizali i počinjali da podsećaju na segment "verovali ili ne", jer to su sve ljudi koji lagodno žive pored svih nas, potpuno nesvesni činjenice da svojom bahatošću i nebrigom ne samo da donose probleme drugima, već i potencijalnu opasnost koja za one čiji su imuniteti oslabljeni može biti i fatalna.

Usledile su nove zabrinjavajuće tvrdnje koje su i svojevrsni pokazatelj da su situacije itekako svesni vaspitači.

Kako rešiti problem

- U vrtiću gde je išao moj sin, vaspitačice uz druge grupe su zahtevale da flašica za vodu obavezno bude providna. Razlog – ajde što sipaju sok detetu, nego što sipaju lek da dete popije. Ja sam bila šokirana tim saznanjem da bi neki roditelj to uradio - navela je jedna gospođa.

Postavlja se pitanje da li je moguće da je toliko sebičnih ljudi oko nas, ali i veći – kako rešiti problem?

Neki smatraju da bi trebalo kaznitri roditelje koji dovode bolesnu decu u vrtić Foto: Shutterstock

Jedna osoba je skrenula pažnju na činjenicu da sve polazi s vrha i da moraju da budu uvedene kazne kako bi se bahati pojedinci opametili i počeli da misle i o drugima, naročito jer su situacije da bolesna deca budu dovedena među zdravu prisutna kako u vrtićima, tako i u školama, čime se umnogome širi infekcija, te je sistemski problem.