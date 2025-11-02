Slušaj vest

Istraživački tim koji predvode Medicinski univerzitet u Beču, Istraživački centar za prirodne nauke Hun-Ren i Univerzitet Etveš Lorand u Budimpešti, razvio je revolucionarni novi hemoterapeutski lek LiPyDau, koji je pokazao izuzetnu efikasnost protiv više vrsta tumora u pretkliničkim studijama, navodi se u studiji koja je objavljena u časopisu "Medikal njuz".

U pretkliničkim studijama, jedna doza leka LiPyDau je skoro potpuno inhibirala rast tumora u modelu melanoma, a kod raka pluća, tretman je bio efikasan i u standardnom modelu na miševima i u modelu sa ljudskim tumorskim ćelijama koje nisu reagovale na uobičajene lekove.

U agresivnim modelima raka dojke kod miševa, tretman lekom LiPyDau je doveo do skoro potpune regresije tumora, dok su kod naslednih, teško lečivih oblika raka dojke, tumori trajno eliminisani.

LiPyDau je takođe pokazao aktivnost protiv tumorskih ćelija otpornih na više lekova.

U studiji se navodi da je izuzetna efikasnost leka LiPyDau vođena jedinstvenim mehanizmom, koji podrazumeva da on nepovratno povezuje dva lanca DNK u ćelijama raka, izazivajući oštećenja koja tumorske ćelije više ne mogu da poprave, što na kraju dovodi do njihovog odumiranja.

Kompletna studija dostupna je na linku portala news-medical.net.

Kurir.rs/ RTS

