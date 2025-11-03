Slušaj vest

Kako se navodi u najnovijim istraživanjima objavljenim u časopisu Inteligencija, kod većine ljudi opšte psihološko funkcionisanje mozga dostiže vrhunac između 55. i 60. godine života.

Možda su upravo zbog toga ljudi u ovoj starosnoj grupi u najboljem periodu života kada se rešavaju složeni problemi. Takođe, mnogi od njih u tim godinama postaju i istaknuti lideri u svojim profesijama.

Brojna istraživanja pokazuju da ljudi svoj fizički vrhunac dostižu između sredine dvadesetih i početka tridesetih godina. Istovremeno, rezultati više studija ukazuju da sposobnost brzog rasuđivanja, pamćenja i obrade informacija obično počinje da opada već od sredine dvadesetih.

Sportisti, po pravilu, svoj karijerni vrhunac dostižu do tridesete godine. Matematičari najveće doprinose i najbolje rezultate postižu do sredine tridesetih, dok šampioni u šahu najčešće vrhunac forme dostižu tek posle četrdesete godine.

Od rasuđivanja do emocionalne stabilnosti

Studija je obuhvatila 16 parametara povezanih sa psihološkim osobinama ispitanika. Među njima su bile kognitivne sposobnosti kao što su rasuđivanje, raspon pamćenja, brzina obrade informacija, znanje i emocionalna inteligencija. Parametri su obuhvatali i osobine ličnosti - ekstravertnost, emocionalnu stabilnost, savesnost, otvorenost za iskustva i snalažljivost.

Manje često pominjane sposobnosti, kao što je moralno rezonovanje, pokazale su najviše vrednosti nakon 60. godine.

Istraživači su primetili da ljudi najčešće donose iracionalnije ili manje tačne odluke u sedamdesetim, pa čak i u osamdesetim godinama života.

Kada su kombinovane putanje povezane sa starenjem svih 16 dimenzija u teorijski i empirijski utemeljen ponderisani indeks, pojavio se upečatljiv obrazac: opšte mentalno funkcionisanje čoveka dostiže vrhunac između 55. i 60. godine života.

Oslobađanje od pretpostavki zasnovanih na starosti

Mnoge od najzahtevnijih liderskih uloga u biznisu, politici i javnom životu često zauzimaju ljudi u pedesetim i ranim šezdesetim godinama života. Iako se neke sposobnosti s godinama postepeno smanjuju, to je uravnoteženo rastom drugih, jednako važnih osobina. Upravo ta kombinacija doprinosi boljem rasuđivanju i umerenijem donošenju odluka kvalitetima koji su od suštinskog značaja na vrhu.

Sa druge strane, stariji radnici često se suočavaju sa većim izazovima kada izgube posao i moraju da traže novo zaposlenje. Poslodavci ponekad zapošljavanje osobe u pedesetim godinama vide kao kratkoročnu investiciju, naročito ako se očekuje da će se uskoro penzionisati.

U nekim profesijama postoje i obavezne starosne granice za penzionisanje. Tako, na primer, Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva propisuje globalnu granicu od 65 godina za pilote međunarodnih avio-kompanija. U mnogim zemljama i kontrolori leta moraju da se penzionišu između 56. i 60. godine. Kako ovi poslovi zahtevaju izuzetnu koncentraciju, pamćenje i pažnju, takve granice često se smatraju opravdanim.

Istraživanja, međutim, pokazuju da dok neki odrasli beleže pad brzine rasuđivanja i pamćenja, drugi zadržavaju ove sposobnosti i u poznim godinama. Starost, dakle, ne određuje u potpunosti kognitivno funkcionisanje. Zato bi evaluacije i procene trebalo da se zasnivaju na stvarnim sposobnostima i osobinama pojedinca, a ne na pretpostavkama vezanim za uzrast.

Istorija nas podseća da veliki dometi često dolaze u zrelim godinama: Čarls Darvin objavio je O poreklu vrsta u pedesetoj, dok je Ludvig van Betoven, sa 53 godine i potpuno gluv, premijerno izveo svoju Devetu simfoniju.

Primera je bezbroj - ljudi koji su svoje najveće prodore postigli daleko nakon onoga što se često naziva "vrhunskim godinama". Možda je, dakle, vreme da prestanemo da srednji životni vek posmatramo kao odbrojavanje i počnemo da ga doživljavamo kao vrhunac zrelosti i mudrosti.