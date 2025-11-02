Smrtni neprijatelj za mnoge, a za nas Srbe besmrtni junak

Smrtni neprijatelj za mnoge, a za nas Srbe besmrtni junak

- Vojvoda Voja Tankosić bio je smrtni neprijatelj za mnoge, a za nas Srbe besmrtni junak - poručila je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski na pomenu vojvodi i najavila da će se, na mestu njegove pogibije, uskoro otkriti spomenik u njegovu čast, kao svedočanstvo na jednog junaka, jednu epohu i mukotrpnu borbu.

Kako je naglasila, to će biti spomenik celoj generaciji, svima onima koji nisu želeli da padnu na noge pred austrougarskim ultimatumom.

- To je spomenik svima onima koji su znali da moramo da brinemo i vodimo računa o našoj braći, sa druge strane Drine. O svima koji su stradali kroz albanske gudure, borcima na Kajmakčalanu, onima koji počivaju u Plavoj grobnici i onima koji su munjevito probili Solunski front i vratili se u porobljenu otadžbinu - istakla je Đurđević Stamenkovski.

Govoreći o Voji Tankosiću, navela je da je njegov zavet bio ujedinjenje svih Srba i da se zajedno sa svojim saborcima borio protiv toga da od Srba prave toponimske nacije, da nas podele i unište.

- Voje su se, kako kažu, i mrtvog bojali. To govori dovoljno koliko je neustrašiv bio, ali njegova snaga bila je u njegovoj duši, veri i ideji, koja se grobom sakriti ne može. Što su dublji grobovi, veća je visina i dubina onoga u šta verujemo, za šta se borimo i živimo, a za šta su oni umirali - istakla je ministar.

Obraćajući se precima, koji su se borili za slobodu Srbije i svih nas, Đurđević Stamenkovski je poručila: