Stručnjak za nekretnine Milić Đoković rekao je da na cenu stana koji se iznajmljuje utiču brojni faktori - da li je namešten ili nenamešten, da li se izdaje na duže ili na kraće, da li se plaća depozit ili ne, koliko se plaća unapred, kakvi su uslovi u stanu, da li je pet frendli ili ne. Predlaže da se sve unapred dogovori kroz ozbiljan ugovor i dogovor da ne bude nepredviđenih stvari.

Završetak oktobarskog ispitnog roka na univerzitetima u Srbiji doneo su olakšanje studentima i njihovim roditeljima, ali i novu glavobolju - oni koji još nisu pronašli stan, a nemaju uslove za studentski dom, sada na brzinu traže smeštaj, koji je uglavnom već razgrabljen.

Milić Đoković o stanovima za studente Foto: Shutterstock, Privatna arhiva

Mnogi nisu znali da li će uopšte imati uslov za upis naredne godine, pa nisu tražili stan tokom leta, kada se to obično radi.

Stručnjak za nekretnine Milić Đoković je rekao za RTS da su zakasnili sa tom potražnjom, ali da ipak može da se nađe stan za studenta.

- Treba se potruditi i treba naći alternativu, ne može uvek krug dvojke. Nije Beograd samo Dorćol, Vračar - kaže Đoković, napominjući da imamo problem amerikanizacije, da hoćemo da živimo više nego što možemo.

Dodaje da tata i mama nisu bankomat i ne mogu da obezbede da se živi 365 dana u hotelu, pogotovo ako se studira na fakultetu koji je na periferiji, u Kumodražu kao što je Farmaceutski fakultet ili Poljoprivredni fakultet Zemunu.

- Ako si u Zemunu, možeš da uzmeš Zemun polje, Batajnicu, u krajnjem slučaju Čortanovce, pa se malom pomučiš, voziš se 20 minuta duže, ali živiš normalno, možeš da čitaš knjigu dok si u autobusu - rekao je Đoković.

Na perifernim lokacijama stanovi su jeftiniji. Međutim, kako kaže, stanovi se izdaju po zemljačkoj, rođačkoj i kolegijalnoj osnovi i deca se skupe po toj varijanti.

- Iznajme malo veću nekretninu, njih troje rođaka ili drugara iznajme trosoban stan, plate po 100 evra. Od 250 do 300 evra na nekoj široj periferiji do 1.000 evra na Dorćolu, u krugu dvojke - ističe gost Jutarnjeg programa.

Zvanični i podaci na terenu

Poslovni prostor se izdaje po kvadratu, stanovi se ne izdaju po kvadratnom metru, napomenuo je Đoković.

Kada se stan izdaje - da li namešten ili nenamešten, da li na duže ili na kraće, da li se plaća depozit ili ne, koliko se plaća unapred, kakvi su uslovi u stanu, da li je pet frendli ili ne - to sve dosta utiče na cenu.

Predlaže da se to unapred dogovori kroz ozbiljan ugovor i dogovor da ne bude nepredviđenih stvari.

Cena i kvalitet stana

Najbolji odnos cene i kvaliteta zavisi i od toga da li je u pitanju studentski stan ili stan za porodicu.

Ako su tehnički fakulteti, preporučuje Zvezdaru, vrh Bulevara, oko Mirijeva, oko Malog Mokrog Luga, Kaluđerice, Medaković - neki obodi grada gde može da se nađe pristojan stan uz prevoz od 15 do 20 minuta do grada, a može i peške da se ide, jer je reč o mladima.

Udruživanje roditelja

Trend koji se pojavio u prethodnim godinama, ne samo kod nas, da se roditelji udružuju, kupe zajedno stan pa ga prodaju nakon što deca završe fakultete.

Đoković kaže da toga ima i reč je o rođačkoj, zemljačkoj i kumovskoj varijanti.

Naveo je primer svojih prijatelja iz Svilajnca koji imaju petoro dece i oni su kroz studiranje te dece isplatili taj stan, prodali su ga i kupili tri vikendice. To se isplati, dodaje Đoković.

Što se tiče kupovine stanova, tržište je relativno stabilno i nije bilo nekih oscilacija bez obzira na sve, zaključio je Milić Đoković.

