Dušan je živeo u šupi i sakupljao gvožđe na deponiji da bi preživeo

Brat i sestra Dušan (12) i Anđela Ljubović (18) živeli su u teškim uslovima u Titelu sa bakom, u šupi bez struje i vode. Dečak je ranije sakupljao i gvožđe, lim i drvo na deponiji kako bi zaradio neki dinar da imaju za život, a sada konačno stižu lepši dani za njih. Ovaj mališan konačno dobija svoj novi dom i plac, a radovi na kući su pri kraju.

Nakon što je poznati humanitarac Marko Nikolić iz Vranja objavio na svom Instagram profilu potresnu priču o ovom hrabrom dečaku mnogi građani dirnuti njegovom sudbinom poželeli su da mu pomognu. Redakciji Kurira se javila penziopnerka iz Bara koja je poželela da ugosti Dušana i Anđelu na letovanju, a humanitarac je obećao da će im obezbediti krov nad glavom.

Humanitarac je pomogao dečaku i obećao mu krov nad glavom

- Mali dečak, umesto igračaka - kopa po đubrištu. Umesto doručka - sanja hleb. Umesto bezbrižnog detinjstva – nosi teret cele porodice na svojim malenim leđima. Na deponiji, među otpadom koji svi bacamo... On traži život. Da preživi. Da nahrani svoje. Da se ne preda. Ovo nije samo priča o siromaštvu. Ovo je vapaj jednog deteta kojeg je svet zaboravio. Ali mi nećemo. Danas pričamo njegovu istinu. Do kraja - napisao je tada Nikolić i dodao:

Žive bez struje, nemaju krevet

- Zamislite dete koje ne ide kući posle škole da napiše domaći, već pravo na deponiju. Mali dečak, sav blatnjav, sa ranjenim rukama, kopa po đubrištu da bi pronašao parče gvožđa, komad lima, drvo... Ne da bi kupio igračku. Ne da bi kupio čokoladu. Već da bi prehranio baku. Sebe. Stariju sestru. Žive bez struje. Bez kreveta. Bez sigurnosti. Ali on uči. Ide u školu. I sanja bolje sutra. Ne traži milostinju - već šansu. Mali lav u svetu koji ga je zaboravio. I danas… dok mnogi ne znaju šta će od viška… on ne zna kako da preživi. Ovo dete ne sme ostati nečujno. Jer njegova borba je glas koji nas sve treba da probudi.

Dule je tada objasnio da je morao na neki način da zaradi za život, da mu je teško, ali i da se trudi da bude dobar đak.

Ne znam ko mi je tata, mama me ostavila

- Moram da zaradim za život, ja ne znam ko je moj tata, moja mama me ostavila na autobuskoj stanici kada sam imao pet godina. Mnogo sam plakao i mnogo mi je bilo teško. Skupljam gvožđe, limove, drva - kazao je letos dečak i pokazao gde peru veš i gde se kupaju.

Nikolić na svom profilu objavio kako izgleda Duletova nova kuća i plac.

Sledi useljenje

Ovako izgleda nova kuća dečaka Duleta Foto: PrintscreenInstagram/ Marko Nikolić