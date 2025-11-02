Slušaj vest

Nakon završetka ispitnih rokova na univerzitetima u Srbiji, sutra počinje nova akademska godina.

Prethodna godina na većini fakulteta Univerziteta u Beogradu za osnovne studije je završena u petak, 31. oktobra, a za drugi i treći stepen studija završetak je planiran 14. novembra, odnosno nova akademska godina za master i doktorske studije počeće 15. novembra i trajaće do 14. oktobra 2026.

Srećan početak

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je da u novoj akademskoj godini očekuje da obrazovni proces na univerzitetima bude striktno odvojen od politike i istakao da će država reagovati na postupke koji su nezakoniti, ali ne represivno, već administrativno, racionalno i strpljivo.

Dejan Vuk Stanković poželeo srećan početak Foto: Kurir Televizija

- Želeo bih da čestitam svim studentima i studentkinjama, svim nastavnicima i saradnicima svih univerziteta u Srbiji početak nove akademske godine. Nova akademska godina je novi izazov i u naglašenom smislu novi početak za univerzitetski život u Srbiji - kazao je Stanković i dodao: