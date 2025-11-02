Slušaj vest

Nekada su autoriteti sedeli u učionicama, kabinetima i na univerzitetima. Danas pred kamerama, na TikToku i Instagramu. U eri kada svako može biti „stručnjak“, a lajk vredi više od diplome Kina je rekla "dosta".

Od sada, samo provereni, obrazovani i licencirani mogu biti influenseri. Da li će svet slediti ovaj primer i gde je granica između slobode izražavanja i kontrole informacija kao i da li je digitalna demokratija zapravo digitalna anarhija?

O ovoj temi govorili su dr Milena Milanović, psihijatar i Vladan Nenadić, IT stručnjak:

Vladan Nenadić Foto: Kurir Televizija

- To je problem samo za starije, koje nemaju završenu školu jer ta škola tada nije postojala. Ja kada sam išao u školu bilo je mnogo štošta pogrešno, sada mislim da sve ima smisla. Mlađa generacija koja nema iskustvo postavlja svašta na Instagram što je laž. Problem je što nema cenzure i nema ko će da kaže šta je tačna a šta je lažna vest - kaže Nenadić i dodaje:

- Naš obrazovni sistem kasni jedno 50 godina. Ja bih pre zaposlio čoveka koji je završio dobar kurs, nego tog što je završio fakultet. Pre 50 i 20 godina toga nije bilo i to je bilo u nekom razvoju. Ne možemo napadati neke ljude jer nisu u svoje vreme imali obrazovne ustanove koje bi pohađali na tu temu. Doktori su sami doprineli da se mi lečimo preko interneta, moramo svi da se promenimo na neki način. Morate da imate cenzuru i dobro je to što su Kinezi uradili.

Neoliberalizam i nedostaci

Milanović istićče da bi država trebala da prati i nadzire društvene mreže:

- Nema uređenog društva, bez uređenog pojedinca. Nekad nije dovoljno ni završiti samo tu školu. Neka prethodna vremena su imala puno nedostataka, ali ovaj neoliberalizam tek nije dobar. Mi treba da težimo nekoj budućnosti. U daljem naporu treba uložiti svest oko toga da formalno obrazovanje bez iskustva nije dobro - kaže Milanović i dodaje:

Milena Milanović Foto: Kurir Televizija

- Ako hoćeš da promeniš delatnost, moraš da se odrekneš trenutnih zadovoljstava. Šta te košta da upišeš taj fakultet? Pogledajte moju oblast, mladi se iz psihoterapije edukuju preko Instagrama. A to je delo mojih kolega. Kako možemo psihu da učimo preko slajdova? Šta je tu etičko da bilo koji čovek uđe u bilo koju informaciju i gleda čoveka? Do ove čitave konstalacije su doprinela stručna lica. Čemu služi ta škola onda koju si završio? Ljudi imaju prava, što više ne veruju obrazovnim institucijama.

Nenadić kaže da je sporno pitanje upravo šta će se dogoditi sa ljudima koji nemaju diplomu, ali su dobri u svom poslu:

- Ne možete nešto ograničiti za ljude koji već postoje. Evo, ako ograničimo ljude na to da samo mogu da rade oni koji poseduju fakultetsku diplomu svi će ostati bez posla. Ko će da radi onda? Taj što je završio fakultet će doći na njegovo mesto i tražiti mnogo više novca jer smatra da je time nešto postao. Građani će pre verovati onom što ima dvadeset, trideset godina staža, nego fakutletski obrazovanom.

"Završen kurs vredi više od fakulteta?!" IT stručnjak i psihijatar o tome da li "lajk" bolji od diplome: Ne smemo ograničiti ljude! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs